Secretária do Governo Gladson, Gabriela Câmara está no centro de escândalo: ITERACRE vira alvo de investigação por corrupção e fraude em licitação

Mais um escândalo de grandes proporções atinge o governo de Gladson Cameli, desta vez envolvendo o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), sob a gestão de Gabriela Câmara, filha da deputada federal Antônia Lúcia Câmara. A presidenta da autarquia estadual está no centro de uma denúncia de corrupção e fraude em licitação, atualmente sob investigação da DECCOR – Delegacia de Combate à Corrupção.

O caso envolve a compra de mobiliário com recursos de emenda parlamentar do senador Alan Rick, no valor total de R$ 800 mil. Desse montante, quase R$ 230 mil foram gastos exclusivamente com móveis, conforme os processos SEI 0053.011529.00009/2025-29 e SEI 0053.005519.00082/2025-35, ligados ao contrato n.º 06/2025.

Mas o que mais chama atenção é a rapidez espantosa com que tudo aconteceu. A intenção de compra foi publicada no Diário Oficial apenas em 7 de março de 2025. O contrato foi assinado em 25 de março, e o pagamento já estava concluído em 16 de abril, com direito a entrega, montagem e até desmontagem dos móveis em apenas 14 dias úteis. Um feito digno de ficção — ou de investigação criminal.

Onde está a responsabilidade da presidenta?

Como gestora máxima do ITERACRE, Gabriela Câmara não pode alegar desconhecimento. A velocidade incomum do trâmite, os altos valores envolvidos e a falta de documentos essenciais como ordem de serviço, comprovantes de recebimento e relatório de fiscalização indicam, no mínimo, omissão grave ou, no pior cenário, envolvimento direto no esquema.

Perguntas que não querem calar:

Quem autorizou o pagamento sem comprovação pública da entrega? Onde estão os documentos de recebimento dos bens? Houve fiscalização ou o contrato foi executado às cegas?

A sociedade acreana exige respostas. Gabriela Câmara deve explicações urgentes à população. A suspeita de que o ITERACRE virou aparelho político-familiar para desvio de recursos públicos não pode ser tratada com silêncio ou manobras.

O Acre não pode aceitar que o dinheiro do povo financie negociatas escusas, principalmente dentro de instituições que deveriam promover a justiça fundiária e o desenvolvimento social.

O que esperar agora?

A Polícia Civil segue com as investigações, e o Ministério Público já foi acionado. Caso se confirmem as irregularidades, espera-se que Gabriela Câmara e todos os envolvidos sejam responsabilizados civil, administrativa e criminalmente.

Transparência, ética e respeito ao bem público não são favores — são deveres de quem ocupa cargos públicos. E, neste momento, a presidenta do ITERACRE está sob suspeita de violar todos esses princípios.

O 3 de Julho Notícias deixa o espaço aberto caso o governador Gladson Cameli e a secretária Gabriela Câmara queiram se manifestar sobre o caso.

Clique no link abaixo e veja o documento da denúncia:

DECCOR – Delegacia de Combate à Corrupção