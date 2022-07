“Se essa chapa Gladson Cameli e Márcia Bittar se concretizar eu posso disputar o governo do Acre “, diz ex-senador Jorge Viana

O ex-governador Jorge Viana (PT), resolveu sair da toca e falar como pré-candidato crítico aos desmandos do governo Gladson Cameli.

Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, o petista fez uma avaliação do cenário e afirmou que as conversas com PSB e aliados seguem firmes, mas que é preciso olhar para o que está em jogo.

“Nós estamos conversando, o Acre está sem um investimento nem do Bolsonaro e muito menos do governo do estado. Estão encerrando quatro anos sem construir nenhuma casa, o povo sem perspectiva e nos precisamos unir o povo entorno da mudança. Os empresários vivem refém de Manaus e com a Márcia Bittar vamos ficar dependendo do Mato Grosso do Sul, eu se for preciso disputo o governo e o povo quem decide”, disse Jorge.

Ainda segundo o mesmo, o tempo é o senhor da ração e que a possível Vitória de Lula é um fator animador para o país e o Acre.

Casal Bittar mostra força ao indicar Márcia como vice

O clima está tenso no ambiente do Palácio Rio Branco e arredores, e pelo visto, vai ser difícil para o Governador Gladson Cameli juntar o balaio de gatos entorno de si, pois os grupos estão descontentes com Marcia ocupando a vaga de vice.

A notícia de que está confirmado o nome de Márcia Bittar (PL) como vice na chapa de Gladson, causou uma revolta dentre aliados que esperavam Alysson Bestene ou Rômulo Grandidier para fazer parte da chapa progressistas.

Enquanto Márcio Bittar fez os aliados engolir a seco o nome de sua esposa, um grupo de militantes do PP levanta o movimento,’ Queremos Rômulo Grandidier’. Se vai ter reviravolta não se sabe, mas que o Governador e seus assessores terão trabalho para pacificar a situação, isso é fato!

Direção do PP fará mobilização para evitar ataques a Márcia Bittar

Partido Progressista escolheu o dirigente Lívio Veras, para comandar uma campanha de unificação do debate dos militantes do partido no Acre e dos aliados mais próximos do Palácio Rio Branco.

A ideia é colocar um colete a prova de críticas públicas, quando o assunto se trata da escolha do nome de vice na chapa de Gladson Cameli. A guerra que se instalou entre os grupos de dois dos postulantes a vice, Rômulo Grandidier e de Alysson Bestene foi pesada, o partido tem uma crise interna para ser sanada, ainda mais depois da notícia que o vice poder ser nenhum deles; mas sim Márcia Bittar (UB).

Márcia Bittar é uma das postulantes a mandato este ano com os maiores índices de rejeição política, principalmente dentre servidores públicos, a quem costuma fazer falas desastrosas. O movimento cria um clima de bloqueio ao governador, para que a militância Progressista que costuma fazer críticas publicamente contra Márcia, compreenda que a escolha do governador deva ser chancelada e acolhida.

Nem Alysson Bestene nem Rômulo Grandidier

Márcia Bittar (PL), pode ser uma das pré-candidatas mais polêmicas desse processo eleitoral, mas tem um fator determinante ao seu lado. O esposo senador Márcio Bittar (UB), tem trânsito livre com Bolsonaro e sua família e aproveitou isso para enquadrar Cameli e impor a esposa na chapa majoritária.

Gladson, queria certamente o contador da família e o ex-secretário da casa civil, Rômulo Grandidier, compondo sua chapa de vice e já definiu que o deputado federal Alan Rick (UB) será seu escolhido na disputa ao senado. Para não perder o apoio do grupo do senador Márcio Bittar, que tem o comando do União Brasil, Republicanos e PL, o governador Gladson Cameli teve que fazer uma mexida no tabuleiro e achar vaga para Márcia Bittar na chapa.

Sem força política e sem defesa de quem poderia influenciar na decisão, Rômulo Grandidier rodou e viu Márcia Bittar ser praticamente anunciada como vice de Cameli. A reunião entre o governador e o senador Márcio, aconteceu na tarde de sexta-feira em Brasília e ambos selaram o compromisso.