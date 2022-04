Rocha sai em defesa dos Delegados e diz que a DECOR foi criada pelo governo que hoje é um dos principais alvos de suas investigações

Vice-governador Major Rocha sai em defesa dos Delegados da DECOR, e afirma que a criação desta delegacia causou arrependimentos corruptos de plantão – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Durante quase 4 anos de mandato como Vice-Governador, Major Rocha teve a infeliz oportunidade de testemunhar o derretimento de um projeto que colaborou com a construção. De acordo com Rocha, foram anos lutando para ter a oportunidade de fazer do Acre um lugar melhor para os acreanos e tudo isso se viu destruído diante da ganância e da vontade de estabelecer condutas das mais absurdas com os recursos do estado do Acre.

O vice-governador afirma que já foi muito perguntado de o porquê de tantos ataques ao Governador e ao seu Governo e afirmou que a resposta foi a mesma: “Não são ataques! Estou trabalhando para expor a corrupção de nosso estado no projeto que EU mesmo ajudei a construir. E eu sempre pergunto a quem me questiona: eu sou obrigado a manter apoio a um governo corrupto?! Não, meus amigos e amigas. Minha honra foi construída em valores e princípios e não há dinheiro no mundo que a corrompa!”, destaca.

Rocha aproveitou e saiu em defesa dos Delegados lotados na Delegacia de Combate a Corrupção e em outras Delegacias do Departamento de Investigações Criminais – DIC, que segundo ele, em uma clara tentativa de linchamento moral foram expostos por indivíduos pagos com recursos públicos.

A DECOR foi criada pelo governo que hoje é um dos principais alvos de suas investigações. Então é obvio que o arrependimento bateu à porta do Governador e de outras pessoas ligadas ao Governo do Estado e que estão sob investigação naquela Delegacia.

É obvio que uma delegacia que já obteve êxito em prender tantas pessoas ligadas ao Governo e ao Governador e recuperar mais de 70 milhões de reais aos cofres públicos, seria uma pedra no sapato dos corruptos de plantão.

“Como diz o próprio Governador: “quem não deve, não teme”, portando, Governador, deixe que os nossos excelentes policiais trabalhem em paz. Valorize esses profissionais. Respeite as forças policiais de nosso estado e não tente deturpar as imagens de quem se coloca em risco todos os dias para fazer de nosso estado um lugar melhor para se viver, mesmo diante de taxas de criminalidade que só crescem, sem que o Governador sequer cumpra as promessas que fez a todos os policiais de nosso Acre.

Por fim, lembremos que a corrupção é o mal que mais mata em todo mundo, pois a cada centavo roubado é menos recursos para investimento em áreas tão necessitadas. Não sejamos massa de manobra nas mãos de qualquer governante e estejam certos que serei voz ativa contra a corrupção até o fim de meus dias.”, concluiu o vice-governador.

Veja o Vídeo: