Rocha diz que PF identificou superfaturamento de 100% em anticoagulante que fez falta aos pacientes de covid no Acre

Gladson é alvo de investigação da PF que apura suspeita de desvios em contratações na saúde e infraestrutura – Foto: Reprodução

Acre in Foco – A deputada Perpétua Almeida (PCdoB), comentou no Twitter a matéria do Estadão que liga Gladson Cameli (PP) a transações de R$ 828 milhões em suas contas. Dados do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), mostram que a movimentação é o equivalente ao prêmio de duas Mega da Virada, acrescidos de mais de R$ 72 milhões. O prêmio da Mega da Virada foi de R$ 378 milhões.

As informações foram apuradas pela Polícia Federal, na Operação Ptolomeu, desencadeada por determinação do STJ e colocou o governador do Acre nas manchetes de todos os veículos (sites de notícias, rádios e TVs) de todo o país, desde o dia 16 de dezembro de 2021.

Coaf liga governador do Acre a transações de R$ 828 mi

Relatório do antigo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou 20 comunicações de movimentações financeiras suspeitas que envolvem o governador do Acre, Gladson Cameli (PP).

As transações notificadas ultrapassam R$ 828 milhões, entre depósitos em espécie, compra de veículos de luxo e contratações imobiliárias.

O governador é alvo de investigação da Polícia Federal que apura suspeita de desvios em contratações nas áreas de saúde e infraestrutura. Para a PF, as comunicações “indicam, fortemente, uma atuação articulada e capilarizada de branqueamento de capitais – tendo o governador Gladson Cameli como sujeito central e principal beneficiário”.

Procurado, o governador não respondeu à reportagem.

