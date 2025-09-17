Roberto Duarte ataca Jorge Viana, um dos governadores mais produtivos do Acre, mas silencia diante das denúncias contra Gladson

Roberto Duarte ataca Jorge Viana, mas esquece que votou a favor da PEC da Blindagem – Foto: Pedro Devani/Secom

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) voltou a adotar um tom agressivo contra o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ex-governador do Acre. Em tom de deboche, Duarte chamou Viana de “poeta”, apenas porque o ex-governador ousou criticar parte da bancada federal acreana que, em vez de lutar pelos interesses do Estado, prefere se alinhar a projetos de anistia que beneficiam Jair Bolsonaro e seus aliados, mesmo diante das graves acusações contra o ex-presidente.

O ataque de Duarte, porém, revela não apenas sua incoerência, mas também seu alinhamento automático ao bolsonarismo e aos projetos mais retrógrados do Congresso Nacional. Basta lembrar que Roberto Duarte está entre os sete parlamentares acreanos que defenderam e votaram a favor da PEC nº 3/2021, conhecida como “PEC da Blindagem”, que buscava dificultar a prisão e o processo de deputados e senadores, blindando políticos de responderem por seus crimes.

Enquanto tenta ironizar Jorge Viana, Duarte se cala sobre sua própria trajetória parlamentar, marcada por votos polêmicos e sempre afinados com os interesses de Bolsonaro e da extrema-direita. O deputado não tem coragem de criticar o governo de Gladson Cameli, a quem sempre defendeu com unhas e dentes, apesar das inúmeras operações da Polícia Federal que investigam corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no Palácio Rio Branco.

Essa postura seletiva demonstra um claro duplo padrão: Duarte gasta energia atacando quem já fez história no Acre, mas mantém silêncio cúmplice diante dos escândalos que atingem aqueles que ele ajudou a eleger e que continua a defender.

Jorge Viana: um governador que deixou legado

Os acreanos não esquecem que Jorge Viana assumiu o governo em um cenário dramático, com seis meses de salários atrasados deixados por gestões anteriores.

Com trabalho, planejamento e compromisso, conseguiu equilibrar as contas e iniciar um ciclo de desenvolvimento que até hoje serve de referência.

O governo que Duarte prefere defender

Enquanto isso, o governo de Gladson Cameli, que Duarte apoiou e continua blindando, foi transformado em alvo recorrente da Polícia Federal. A Operação Ptolomeu revelou indícios de esquemas milionários de corrupção, com contratos fraudulentos, desvio de dinheiro público e lavagem de recursos em benefício de uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual.

Não é exagero afirmar que o atual governo do Acre é um dos mais investigados da história, acumulando denúncias que atingem diretamente o governador e sua cúpula. A diferença é gritante: enquanto nos governos do PT no Acre, especialmente na gestão de Jorge Viana, jamais houve operações que apontassem corrupção — sendo reconhecido como um governo sério e honesto —, o mesmo não pode ser dito da administração de Gladson Cameli, que vive sob suspeita constante e mergulhada em escândalos.

Duarte e a defesa de Bolsonaro

Além de blindar o governo local, Duarte se notabilizou por ser um dos parlamentares mais leais a Bolsonaro no Acre. Sua votação a favor da PEC da Blindagem expôs sua prioridade: proteger políticos da Justiça, em vez de defender o povo acreano.

Em vez de propor soluções para os problemas crônicos do estado — como falta de investimentos em saúde, segurança e infraestrutura —, Duarte prefere seguir a cartilha do bolsonarismo, atacando adversários históricos e tentando desqualificar figuras que já mostraram competência administrativa.

O ataque de Roberto Duarte a Jorge Viana não passa de uma cortina de fumaça. Em vez de encarar a realidade de que apoia um governo estadual atolado em denúncias de corrupção e que votou para blindar políticos em Brasília, o deputado prefere atacar quem tem obras, legado e credibilidade.

Vamos citar algumas das principais obras e investimentos realizados durante os governos de Jorge Viana:

Educação

Construção e reforma de dezenas de escolas em todo o estado.

Criação do Instituto de Educação Lourenço Filho totalmente revitalizado.

Implantação de novas unidades de ensino técnico e programas de incentivo à universidade.

Saúde

Construção do Hospital das Clínicas de Rio Branco, referência na região Norte.

Ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Reforma e ampliação de unidades de saúde no interior.

Infraestrutura

Urbanização de bairros da capital e do interior.

Pavimentação de centenas de quilômetros de ruas e estradas.

Modernização do sistema de transporte público em Rio Branco.

Construção da ponte Juscelino Kubitschek, ligando bairros de Rio Branco.

Avanço na construção da BR-364, integrando Rio Branco a Cruzeiro do Sul com apoio do governo Federal.

Energia e saneamento

Programas de eletrificação rural que levaram luz a comunidades isoladas.

Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em municípios do interior.

Cultura e Esporte

Criação e revitalização do Teatro Plácido de Castro.

Apoio a centros culturais e espaços comunitários.

Construção de ginásios poliesportivos e campos de futebol em vários municípios.

Essas obras e programas transformaram o Acre em um estado mais moderno e integrado, garantindo qualidade de vida e oportunidades para milhares de famílias.

Com esse conjunto de obras e políticas, Jorge Viana consolidou-se como um dos melhores governadores da história do Acre, deixando um legado que até os adversários políticos não podem apagar.

O povo do Acre sabe distinguir quem trabalhou pelo desenvolvimento do estado e quem usa o mandato para defender interesses pessoais, políticos e ideológicos.

Jorge Viana deixou marcas na história. Já Roberto Duarte segue marcado por sua incoerência e submissão ao bolsonarismo.