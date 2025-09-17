Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Roberto Duarte ataca Jorge Viana, um dos governadores mais produtivos do Acre, mas silencia diante das denúncias contra Gladson

17 de setembro de 2025

Roberto Duarte ataca Jorge Viana, mas esquece que votou a favor da PEC da Blindagem – Foto: Pedro Devani/Secom

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) voltou a adotar um tom agressivo contra o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ex-governador do Acre. Em tom de deboche, Duarte chamou Viana de “poeta”, apenas porque o ex-governador ousou criticar parte da bancada federal acreana que, em vez de lutar pelos interesses do Estado, prefere se alinhar a projetos de anistia que beneficiam Jair Bolsonaro e seus aliados, mesmo diante das graves acusações contra o ex-presidente.

O ataque de Duarte, porém, revela não apenas sua incoerência, mas também seu alinhamento automático ao bolsonarismo e aos projetos mais retrógrados do Congresso Nacional. Basta lembrar que Roberto Duarte está entre os sete parlamentares acreanos que defenderam e votaram a favor da PEC nº 3/2021, conhecida como “PEC da Blindagem”, que buscava dificultar a prisão e o processo de deputados e senadores, blindando políticos de responderem por seus crimes.

Enquanto tenta ironizar Jorge Viana, Duarte se cala sobre sua própria trajetória parlamentar, marcada por votos polêmicos e sempre afinados com os interesses de Bolsonaro e da extrema-direita. O deputado não tem coragem de criticar o governo de Gladson Cameli, a quem sempre defendeu com unhas e dentes, apesar das inúmeras operações da Polícia Federal que investigam corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no Palácio Rio Branco.

Essa postura seletiva demonstra um claro duplo padrão: Duarte gasta energia atacando quem já fez história no Acre, mas mantém silêncio cúmplice diante dos escândalos que atingem aqueles que ele ajudou a eleger e que continua a defender.

Jorge Viana: um governador que deixou legado

Os acreanos não esquecem que Jorge Viana assumiu o governo em um cenário dramático, com seis meses de salários atrasados deixados por gestões anteriores.

Com trabalho, planejamento e compromisso, conseguiu equilibrar as contas e iniciar um ciclo de desenvolvimento que até hoje serve de referência. 

O governo que Duarte prefere defender

Enquanto isso, o governo de Gladson Cameli, que Duarte apoiou e continua blindando, foi transformado em alvo recorrente da Polícia Federal. A Operação Ptolomeu revelou indícios de esquemas milionários de corrupção, com contratos fraudulentos, desvio de dinheiro público e lavagem de recursos em benefício de uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual.

Não é exagero afirmar que o atual governo do Acre é um dos mais investigados da história, acumulando denúncias que atingem diretamente o governador e sua cúpula. A diferença é gritante: enquanto nos governos do PT no Acre, especialmente na gestão de Jorge Viana, jamais houve operações que apontassem corrupção — sendo reconhecido como um governo sério e honesto —, o mesmo não pode ser dito da administração de Gladson Cameli, que vive sob suspeita constante e mergulhada em escândalos.

Duarte e a defesa de Bolsonaro

Além de blindar o governo local, Duarte se notabilizou por ser um dos parlamentares mais leais a Bolsonaro no Acre. Sua votação a favor da PEC da Blindagem expôs sua prioridade: proteger políticos da Justiça, em vez de defender o povo acreano.

Em vez de propor soluções para os problemas crônicos do estado — como falta de investimentos em saúde, segurança e infraestrutura —, Duarte prefere seguir a cartilha do bolsonarismo, atacando adversários históricos e tentando desqualificar figuras que já mostraram competência administrativa.

O ataque de Roberto Duarte a Jorge Viana não passa de uma cortina de fumaça. Em vez de encarar a realidade de que apoia um governo estadual atolado em denúncias de corrupção e que votou para blindar políticos em Brasília, o deputado prefere atacar quem tem obras, legado e credibilidade.

Vamos citar algumas das principais obras e investimentos realizados durante os governos de Jorge Viana:

Educação

  • Construção e reforma de dezenas de escolas em todo o estado.
  • Criação do Instituto de Educação Lourenço Filho totalmente revitalizado.
  • Implantação de novas unidades de ensino técnico e programas de incentivo à universidade.

Saúde

  • Construção do Hospital das Clínicas de Rio Branco, referência na região Norte.
  • Ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).
  • Reforma e ampliação de unidades de saúde no interior.

Infraestrutura

  • Urbanização de bairros da capital e do interior.
  • Pavimentação de centenas de quilômetros de ruas e estradas.
  • Modernização do sistema de transporte público em Rio Branco.
  • Construção da ponte Juscelino Kubitschek, ligando bairros de Rio Branco.
  • Avanço na construção da BR-364, integrando Rio Branco a Cruzeiro do Sul com apoio do governo Federal.

Energia e saneamento

  • Programas de eletrificação rural que levaram luz a comunidades isoladas.
  • Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em municípios do interior.

Cultura e Esporte

  • Criação e revitalização do Teatro Plácido de Castro.
  • Apoio a centros culturais e espaços comunitários.
  • Construção de ginásios poliesportivos e campos de futebol em vários municípios.

Essas obras e programas transformaram o Acre em um estado mais moderno e integrado, garantindo qualidade de vida e oportunidades para milhares de famílias.

Com esse conjunto de obras e políticas, Jorge Viana consolidou-se como um dos melhores governadores da história do Acre, deixando um legado que até os adversários políticos não podem apagar.

O povo do Acre sabe distinguir quem trabalhou pelo desenvolvimento do estado e quem usa o mandato para defender interesses pessoais, políticos e ideológicos.

Jorge Viana deixou marcas na história. Já Roberto Duarte segue marcado por sua incoerência e submissão ao bolsonarismo.

