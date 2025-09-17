Política Destaque
Roberto Duarte ataca Jorge Viana, um dos governadores mais produtivos do Acre, mas silencia diante das denúncias contra Gladson
Política Destaque
Roberto Duarte ataca Jorge Viana, mas esquece que votou a favor da PEC da Blindagem – Foto: Pedro Devani/Secom
O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) voltou a adotar um tom agressivo contra o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ex-governador do Acre. Em tom de deboche, Duarte chamou Viana de “poeta”, apenas porque o ex-governador ousou criticar parte da bancada federal acreana que, em vez de lutar pelos interesses do Estado, prefere se alinhar a projetos de anistia que beneficiam Jair Bolsonaro e seus aliados, mesmo diante das graves acusações contra o ex-presidente.
O ataque de Duarte, porém, revela não apenas sua incoerência, mas também seu alinhamento automático ao bolsonarismo e aos projetos mais retrógrados do Congresso Nacional. Basta lembrar que Roberto Duarte está entre os sete parlamentares acreanos que defenderam e votaram a favor da PEC nº 3/2021, conhecida como “PEC da Blindagem”, que buscava dificultar a prisão e o processo de deputados e senadores, blindando políticos de responderem por seus crimes.
Enquanto tenta ironizar Jorge Viana, Duarte se cala sobre sua própria trajetória parlamentar, marcada por votos polêmicos e sempre afinados com os interesses de Bolsonaro e da extrema-direita. O deputado não tem coragem de criticar o governo de Gladson Cameli, a quem sempre defendeu com unhas e dentes, apesar das inúmeras operações da Polícia Federal que investigam corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no Palácio Rio Branco.
Essa postura seletiva demonstra um claro duplo padrão: Duarte gasta energia atacando quem já fez história no Acre, mas mantém silêncio cúmplice diante dos escândalos que atingem aqueles que ele ajudou a eleger e que continua a defender.
Jorge Viana: um governador que deixou legado
Os acreanos não esquecem que Jorge Viana assumiu o governo em um cenário dramático, com seis meses de salários atrasados deixados por gestões anteriores.
Com trabalho, planejamento e compromisso, conseguiu equilibrar as contas e iniciar um ciclo de desenvolvimento que até hoje serve de referência.
O governo que Duarte prefere defender
Enquanto isso, o governo de Gladson Cameli, que Duarte apoiou e continua blindando, foi transformado em alvo recorrente da Polícia Federal. A Operação Ptolomeu revelou indícios de esquemas milionários de corrupção, com contratos fraudulentos, desvio de dinheiro público e lavagem de recursos em benefício de uma organização criminosa instalada dentro do governo estadual.
Não é exagero afirmar que o atual governo do Acre é um dos mais investigados da história, acumulando denúncias que atingem diretamente o governador e sua cúpula. A diferença é gritante: enquanto nos governos do PT no Acre, especialmente na gestão de Jorge Viana, jamais houve operações que apontassem corrupção — sendo reconhecido como um governo sério e honesto —, o mesmo não pode ser dito da administração de Gladson Cameli, que vive sob suspeita constante e mergulhada em escândalos.
Duarte e a defesa de Bolsonaro
Além de blindar o governo local, Duarte se notabilizou por ser um dos parlamentares mais leais a Bolsonaro no Acre. Sua votação a favor da PEC da Blindagem expôs sua prioridade: proteger políticos da Justiça, em vez de defender o povo acreano.
Em vez de propor soluções para os problemas crônicos do estado — como falta de investimentos em saúde, segurança e infraestrutura —, Duarte prefere seguir a cartilha do bolsonarismo, atacando adversários históricos e tentando desqualificar figuras que já mostraram competência administrativa.
O ataque de Roberto Duarte a Jorge Viana não passa de uma cortina de fumaça. Em vez de encarar a realidade de que apoia um governo estadual atolado em denúncias de corrupção e que votou para blindar políticos em Brasília, o deputado prefere atacar quem tem obras, legado e credibilidade.
Vamos citar algumas das principais obras e investimentos realizados durante os governos de Jorge Viana:
Educação
- Construção e reforma de dezenas de escolas em todo o estado.
- Criação do Instituto de Educação Lourenço Filho totalmente revitalizado.
- Implantação de novas unidades de ensino técnico e programas de incentivo à universidade.
Saúde
- Construção do Hospital das Clínicas de Rio Branco, referência na região Norte.
- Ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).
- Reforma e ampliação de unidades de saúde no interior.
Infraestrutura
- Urbanização de bairros da capital e do interior.
- Pavimentação de centenas de quilômetros de ruas e estradas.
- Modernização do sistema de transporte público em Rio Branco.
- Construção da ponte Juscelino Kubitschek, ligando bairros de Rio Branco.
- Avanço na construção da BR-364, integrando Rio Branco a Cruzeiro do Sul com apoio do governo Federal.
Energia e saneamento
- Programas de eletrificação rural que levaram luz a comunidades isoladas.
- Implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em municípios do interior.
Cultura e Esporte
- Criação e revitalização do Teatro Plácido de Castro.
- Apoio a centros culturais e espaços comunitários.
- Construção de ginásios poliesportivos e campos de futebol em vários municípios.
Essas obras e programas transformaram o Acre em um estado mais moderno e integrado, garantindo qualidade de vida e oportunidades para milhares de famílias.
Com esse conjunto de obras e políticas, Jorge Viana consolidou-se como um dos melhores governadores da história do Acre, deixando um legado que até os adversários políticos não podem apagar.
O povo do Acre sabe distinguir quem trabalhou pelo desenvolvimento do estado e quem usa o mandato para defender interesses pessoais, políticos e ideológicos.
Jorge Viana deixou marcas na história. Já Roberto Duarte segue marcado por sua incoerência e submissão ao bolsonarismo.
Política Destaque
Governo Gladson e Secretaria de Educação deixam trabalhadores da “New Tames” sem salários: irresponsabilidade, descaso e silêncio vergonhoso
O portal 3 de Julho Notícias recebeu diversos áudios de trabalhadores da empresa New Tames, que presta serviço terceirizado para o Governo do Acre, especificamente na área da Secretaria de Educação, e a denúncia é grave: salários atrasados há quase dois meses e vale-alimentação (TIC) também sem pagamento.
Nos áudios, a revolta é clara:
“Nós somos da empresa New Tames, estamos com quase dois meses com salário atrasado, nosso TIC de alimentação também está atrasado. A gente liga na empresa, eles dizem que estão esperando o repasse da Secretaria de Educação, que o governo não pagou. Mas enquanto isso, os trabalhadores ficam sem salário e sem comida na mesa”, desabafou um funcionário.
O jogo de empurra e a falta de respeito com os trabalhadores
De acordo com os relatos, a empresa alega que só não paga porque o governo, através da Secretaria de Educação, não teria feito o repasse. Já o governo, em outras situações, costuma se esquivar e colocar a responsabilidade na própria empresa. O resultado desse jogo de empurra é que quem paga a conta é sempre o trabalhador, que fica sem seus direitos básicos garantidos.
O mais revoltante é que outras empresas terceirizadas, como a Tecnews e a Forte, receberam seus pagamentos normalmente, segundo os funcionários, já no dia 5. Mas a New Tames segue sem recursos para honrar com salários e benefícios. Isso mostra que há falta de transparência e, possivelmente, tratamento desigual entre empresas que prestam serviços semelhantes.
Gladson Cameli e a Secretaria de Educação: omissão criminosa
O governador Gladson Cameli e o secretário de Educação precisam responder: por que os trabalhadores da New Tames estão sendo tratados como cidadãos de segunda categoria? Por que não há explicação pública? Por que o silêncio diante de uma situação tão séria, que envolve pais e mães de família sem salário e sem alimentação garantida?
A omissão e o descaso são inaceitáveis. Um governo que despeja milhões em jatinhos, shows e propaganda para maquiar sua imagem não consiga garantir o básico: salário em dia e dignidade para quem trabalha.
O povo merece respostas
Os trabalhadores querem apenas aquilo que é de direito: salário e alimentação. Enquanto isso, Cameli e sua equipe se escondem atrás de discursos vazios e não assumem a responsabilidade.
O portal 3 de Julho seguirá cobrando respostas e denunciando esse tipo de prática, que não apenas desrespeita a lei, mas também ataca diretamente a dignidade de quem depende desse trabalho para sobreviver.
O portal 3 de Julho Notícias reforça que mantém espaço aberto para que o governador Gladson Cameli, o secretário de Educação e a empresa New Tames possam se manifestar e apresentar suas versões sobre os fatos denunciados. Entendemos que a transparência e o direito de resposta são fundamentais para que a sociedade tenha acesso às informações de forma completa e justa.
Senador Sérgio Petecão aposta na piscicultura e investe quase R$ 200 mil na fábrica de gelo em Assis Brasil
Roberto Duarte ataca Jorge Viana, um dos governadores mais produtivos do Acre, mas silencia diante das denúncias contra Gladson
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
Agricultura Familiar ganha espaço de destaque na 1ª ExpoFronteira, valorizando produtores de Assis Brasil e da tríplice fronteira
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
POLÍTICA
Veneziano desmascara Márcio Bittar ao criticar defesa de anistia para livrar Bolsonaro da cadeia e afirma que a impunidade não pode ser regra no Brasil
Veneziano reage e desmoraliza Márcio Bittar – Foto: Reprodução/ Jefferson Rudy/ Agência Senado O Senado voltou a ser palco de...
Acreanos reagem: deputada Socorro Neri é a única a votar contra a PEC da Blindagem e ganha apoio popular nas redes sociais
Socorro Neri enfrenta bancada acreana e rejeita PEC da Blindagem – Foto: Reprodução As redes sociais no Acre se transformaram...
Sete dos oito deputados federais do Acre traem a confiança popular e aprovam a PEC da Blindagem, garantindo impunidade para políticos corruptos
Deputados do Acre se rendem à PEC da Blindagem – Foto: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (16) a...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
-
Concurso7 dias atrás
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026
-
Política7 dias atrás
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco