Responsável pela pesquisa que coloca Gladson Cameli bem avaliado, é comissionado e mama salário de R$ 14 mil no governo

Durante uma audiência pública para discutir operação de créditos para o governo do estado do Acre, o deputado estadual Edvaldo Magalhães destacou a incapacidade do governo de pegar um projeto, levar até o final e fazer a contratação do empréstimo. De acordo com o parlamentar os únicos que conseguiram fazer foram as negociações com a Caixa Econômica Federal, onde a ALEAC autorizou uma operação que renegociaram e o estado ficou em condições de pagar uma parcela menor.

Edvaldo destacou que, investimento novo com recursos para aplicar na infraestrutura, nada! Agora chegou mais um pedido de operação de crédito e Magalhães enfatizou que votará a favor, mas ante fará um registro, para a construção de casas populares, ocasião em que o deputado relembrou que a única casa construída pelo governador Gladson Cameli, durante os quatro anos de governo, foi a casa do Papai Noel, obra esta que foi superfaturada e denunciada pelo próprio parlamentar na tribuna da Assembleia Legislativa e que depois dos relatórios da Polícia Federal se transformou em uma BMW.

Edvaldo enfatiza que segundo o inquérito da PF, foi nas contratações dos enfeites de natal que desviaram dinheiro e deram uma BMW de presente para a primeira dama do estado do Acre, Ana Paula Cameli, e isso está mais do que provado, é tão verdade que a BMW e outros veículos de luxo estão apreendidos e etc.

“A única casa construída pelo governador, provocou um escândalo. Vou votar a favor, esperando que essas quase 400 casas não tome o descaminho das casinhas do Papai Noel”, concluiu.

A fala do deputado Edvaldo se deu devido o envio do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa a contratação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no limite de até R$ 50 milhões para atender ao Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público (PRÓ-MORADIA). Antes de ser enviado ao plenário, o PL foi apreciado e aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças da Casa.

Veja o Vídeo: