“Respira Acre”: presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa da 31ª edição do Inspiramais realizado no Rio Grande do Sul

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, esteve na 31ª edição do Inspiramais realizado no Rio Grande do Sul e reforçou a importância da bioeconomia e da valorização dos produtos da floresta para um futuro sustentável

O projeto “Respira Acre”, que tem como objetivo valorizar os produtos da floresta e as culturas extrativistas da Amazônia, foi o grande protagonista da 31ª edição do Inspiramais, evento de referência na indústria de moda e design da América Latina, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A ideia de apresentar a riqueza natural e cultural do Acre ao cenário nacional e internacional teve início há cerca de um ano e meio, quando o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, se reuniu com a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e de Confecção (Assintecal). Durante esse encontro, Viana sugeriu à associação que explorasse os biocomponentes que poderiam ser utilizados na indústria brasileira, estimulando uma busca ativa nas cidades acreanas de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri, Brasiléia e Rio Branco. O resultado da Missão Acre foi surpreendente: uma vitrine de bioprodutos inovadores que refletem a beleza e o potencial da região amazônica, com destaque para o artesanato e os biomateriais produzidos por comunidades locais.

Em 2024, diversas equipes, incluindo representantes da Assintecal, ApexBrasil e do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), estiveram imersas na realidade local, identificando 18 bioprodutos com grande potencial para a indústria nacional e internacional. Onze artesãos acreanos viajaram até o Rio Grande do Sul para apresentar seus trabalhos no Inspiramais, entre eles o renomado Marqueson Pereira, precursor da marchetaria no Acre.

“Estar aqui para mim é uma grande conquista. Ao longo desse tempo, conquistamos credibilidade e confiança, o que nos permitiu chegar até aqui com excelentes resultados. Hoje, a exposição tem um enfoque ainda maior no Acre. A ApexBrasil e a Assintecal fizeram um trabalho incrível, trazendo o Acre para o centro das atenções, literalmente, colocando-o sob o braço e apresentando-o a todos aqui no Rio Grande do Sul. São dois extremos, e para nós é gratificante contar com pessoas que confiam no nosso trabalho e acreditam no nosso potencial, como o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e a equipe da Assintecal e CICB”, afirmou Marqueson Pereira.

Ao longo dos últimos 30 anos, Marqueson tem transmitido suas habilidades, transformando a marchetaria em uma fonte de renda sustentável para mais de 40 famílias no interior do Acre. Hoje, seus trabalhos são reconhecidos internacionalmente. Ele foi um dos artesãos acreanos a receber a equipe da Missão Acre em seu ateliê, em Cruzeiro do Sul.

“Este projeto está profundamente alinhado ao espírito do Inspiramais, que se propõe a promover a sustentabilidade, a inovação e a valorização da cultura local. A Amazônia, com sua biodiversidade única, tem tudo a oferecer ao mundo. Se apostarmos mais na bioeconomia, podemos não apenas preservar nosso meio ambiente, mas também criar uma economia que beneficie todos os povos da floresta”, afirmou Jorge Viana durante seu discurso no evento.

A grandiosidade dos resultados encontrados no Acre inspirou a produção de um documentário que registrou a trajetória das equipes e os dias de trabalho na região, além de um livro que eternizou as imagens da culinária, fauna, flora e do artesanato, celebrando essa missão transformadora em solo acreano.

Maior evento de moda e design da América Latina

A 31ª edição do Inspiramais teve como foco os pilares social e cultural da sustentabilidade, promovendo o desenvolvimento responsável e a valorização das comunidades locais. O “Respira Acre” não é apenas um projeto de design, mas uma celebração da diversidade e da riqueza natural da Amazônia, com uma visão clara sobre as oportunidades que a bioeconomia oferece para um futuro mais sustentável.

Jorge Viana, que defende a bioeconomia há décadas, ressaltou a importância de valorizar não só os produtos da floresta, mas também os povos indígenas e as culturas extrativistas. “O ‘Respira Acre’ é um reflexo desse esforço coletivo e visionário. Vamos levar esse conceito para a COP30, em novembro deste ano, para continuar a fomentar a agenda da sustentabilidade global”, antecipou.

Além da Assintecal, o projeto “Respira Acre” contou com a colaboração de importantes parceiros como a ABIMÓVEL (Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário), a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil), o CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil) e o SEBRAE, que apoiaram a iniciativa.

Negócios internacionais

O Inspiramais não se limitou apenas à exposição de novos produtos e tendências para as indústrias de moda, design, calçados e couros. A ApexBrasil e a Assintecal também promoveram rodadas de negócios, conectando 100 empresas brasileiras a 34 compradores internacionais de 10 países. A expectativa é de que novos negócios no valor de mais de 7 milhões de dólares sejam fechados durante a feira.