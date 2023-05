Relatório aponta irregularidades na Prefeitura de Sena Madureira, na administração de Mazinho Serafim; Município não pode realizar convênios

Uma reunião entre a cúpula do governo Gladson Cameli e os representantes dos Sindicatos Estaduais da Saúde, foi agendada para acontecer no final da tarde de segunda-feira onde seria discutido o reajuste do plantão extra e a verba indenizatória dos servidores.

Acompanhados do deputado estadual Adailton Cruz (PSB), os presidentes do Sinteac e SPATE aguardaram o secretário da SEGOV, Alysson Bestene, e o Chefe da Casa Civil, Jhonatan Donadonni, que são os interlocutores junto ao Palácio Rio Branco, para uma solução nas demandas da categoria.

Os diretores sindicais saíram da Casa Civil frustrados e decepcionados com o desprezo e desrespeito por parte do governo. Com isso, já soltaram convocatória, afirmando que o movimento continua e, nesta terça-feira, a partir das 8 horas, todos os servidores da saúde do grupo VII estão convidados a participar do manifesto em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC.