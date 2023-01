Recuperação da BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul está no plano de 100 dias do governo do presidente Lula

“O Brasil tem muitos desafios. As rodovias amazônicas são desafios grandes, agora temos mais condições de fazer [as recuperações], o governo não tinha dinheiro. Essa é uma obra de R$ 3 bilhões, isso era aproximadamente 50% do investimento do ministério do ano passado”, afirmou o ministro.

Além do acesso ao estado de Rondônia, a BR-364 liga a capital Rio Branco a cidades do interior como: Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Em 2021, uma viagem entre a capital acreana até Cruzeiro do Sul, geralmente feita em um período de 10 horas, estava durando até 14 horas, ou seja, 4 horas a mais do que o normal.

Já em 2022, a situação crítica da rodovia fez com que a empresa que realiza o transporte intermunicipal entre a capital e Cruzeiro do Sul tirasse os ônibus com suspensão a ar de circulação, no período de inverno, quando os buracos e erosões deixam as condições da via ainda piores. Do G1 Acre

BR-364 liga a capital Rio Branco a cidades do interior – Foto: Juan Diaz/Arquivo