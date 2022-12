Raimundo Neném derrota chapa do prefeito Tião Bocalom encabeçada pelo vereador Samir Bestene, e vence a eleição da Câmara de Rio Branco

Veja o Vídeo:

Durante a sessão que aconteceu na Câmara de Vereadores do município de Brasileia, a vereadora Marinete Mesquita não poupou palavras para falar da incompetência e irresponsabilidade que pairam sobre a gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Marinete destacou que muito lhe estranha vê servidores da educação aplaudindo uma gestão que lhes roubam, a exemplo do que aconteceu no ano de 2021 quando aproximadamente R$ 1 milhão de reais que era para ter sido transformado em abono para a educação, mas ao invés disso simplesmente desapareceu.

Mesquita ressaltou também que a educação não foi a única prejudicada, a Câmara aprovou projetos voltados para os fazedores de cultura, onde era para ter se desenvolvido um projeto no período de comemoração do aniversário da Cidade e nada falou-se. A Câmara também permitiu que a gestão da prefeita Fernanda trabalhasse com mais de R$ 1 milhão de reais no ano de 2022, e a parlamentar se deparou com os servidores da Cultura no gabinete da presidente Arlete Amaral pediu colaboração para que fosse possível fazer um domingo de laser. A pergunta que fica é onde foi parar o dinheiro da cultura?

