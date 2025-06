Racha entre Gladson Cameli e Alan Rick pode ter sido ocasionado por um “fuxico”, em Brasília evolvendo outro senador e um deputado federal do Acre

Causou espanto a fala de ingratidão do governador Gladson Cameli (PP), que criticou o presidente Lula durante a fala de abertura no encontro de deputados estaduais e vereadores, que acontece durante os próximos dois dias na capital Rio Branco.

O governador se empolgou com a movimentação da Assembleia Legislativa, que fez uma caravana rumo a Cruzeiro do Sul para vistoriar a BR-364 e cobrar ações de recuperação da mesma.

O problema é que, enquanto Gladson diz que há uma lentidão na retomada das obras, afirmando que os acreanos estão sofrendo com a Rodovia sem as melhores condições de tráfego, ele esquece de lembrar que nos 4 anos de governo Bolsonaro, a BR-364 ficou sem nenhuma manutenção e o pior, quase isolou totalmente a região do juruá, nem Gladson e muito menos outros valentões do Acre fizeram cobraças ao governo Bolsonaro a respeito da BR.

Empresários do acre e pricipalmente do Juruá aguentaram os 4 anos do governo Bolsonaro em silêncio e agora rosnam fazendo cobraça, soa no mínimo como uma grande hipocrisia tanto por parte dos políticos quanto dos demais que só no governo Lula, perceberam que a BR-364 está ruim.

O presidente Lula ao contrário de Bolsonaro gosta do Acre, já tem disponibilizado 1 bilhão para reconstrução da BR-364 e vai fazer o que o governao de Jair não teve sensibilidade de fazer, no estado onde o povo cegamente adora o “Mito” e Gladson Cameli.

Menos hipocrisia governador, Lula assumiu a obra do anel viário de Brasiléia, que foi paralisada por conta da corrupção no seu governo e foi trazido a tona pela Operação Ptolomeu e a nova Maternidade de Rio Branco, que o senhor não teve capacidade de concluir?