Quer desbancar a Mailza: Prefeito Bocalom ainda sonha em ser o ungido do governador Gladson Cameli, na disputa de governo em 2026

Secretário Kelly Regina e o prefeito Olavinho Boiadeiro – Foto: Assessoria prefeitura de Acrelândia

Não é atoa que a educação do município de Acrelândia está em total decadência e completo retrocesso, foi tornado público que a atual secretária municipal de Educação, Kelly Regina Ibarrola Vieira, responde a um processo criminal federal por ter falsificado o seu diploma em Ecologia e Conservação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas que foi descoberta mediante a apresentação do referido documento falso à Universidade Federal do Acre – UFAC.

De acordo com os autos do processo, Kelly Regina, teria participado do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental (PPGESPA) no âmbito da Universidade Federal do Acre – UFAC, sendo selecionada, inclusive, como bolsista CAPES. Na ocasião da implementação de sua bolsa, foi verificado no SCBA que a referida candidata já havia sido bolsista no CAPES, no período de 2013 a 2017, no âmbito do Programa de Pós-graduação em Ecologia e da da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o que impossibilitou a implementação da nova bolsa, porém, a Secretaria de Registro de Diplomas – SERED/DIGAB/RTR da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul informou que o Diploma apresentado por Kelly é falso, tendo sido adulterado, haja vista as inconsistências detectadas.

Após as investigações e diante da configuração do crime de uso de documento falso, a secretária de educação de Acrelândia propôs um Acordo de Não Persecução Penal – ANPP aceito pelo Ministério Público Federal para por fim às investigações, a priori, Kelly propôs cinco parcelas iguais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) totalizando o valor do ANPP correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A secretária por sua vez, cumpriu o acordo de forma errônea, resultando na invalidação, diante da situação, a secretária Kelly apresentou um novo acordo, propondo ao MPF 10 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), proposta esta em que o Ministério Público Federal manifestou favorável. O ANPP foi homologado pelo juízo competente e atualmente, a secretária de educação de Acrelândia, Kelly Regina, encontra-se em cumprimento do ANPP.

Talvez, por tentar qualificação em outras áreas que não é a educação e ocupar um cargo na educação de Acrelândia é que a pasta vai de mal a pior, pois carece de profissional qualificado para este ofício. Há quem diga que apesar desta situação, Kelly Regina é 1001 utilidade em Acrelândia; Enquanto a educação do município sangra com falta de professores, inclusive nas salas de apoio pedagógico, a secretária de educação parece estar turistando e cuidando de outras pastas, agora, Kelly Regina está à frente da organização do aniversário da cidade que comemora esta data desde 24 a 28 de abril.

Clique aqui e veja o processo

Veja no Link abaixo matéria relacionada:

Enquanto a educação de Acrelândia sangra. Secretária e braço direito do prefeito Boiadeiro, parece estar turistando em outras pastas