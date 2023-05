Quem matou o ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros? Execução no bairro Santa Inês, em Rio Branco, segue sem solução após dois anos

Ainda segundo o delegado, o inquérito continua aberto. “O caso é complexo e, por isso, está demandando um tempo maior que o levado a um caso normal. O que eu posso dizer é que o inquérito está em andamento. O restante das perguntas são informações que não posso passar”, resumiu.

Em dezembro de 2022, quando falou sobre as investigações, o delegado Marcus Cabral, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação na época, disse que já tinha identificado um dos autores da execução.

Na mesma entrevista, Cabral informou que várias pessoas tinham sido ouvidas e perícias requisitadas. A Polícia Civil chegou a pedir a prorrogação do inquérito por 90 dias na época. Ainda conforme o que foi dito no final de 2021, o objetivo era seguir com as investigações para identificar e qualificar o outro ocupante da motocicleta e chegar aos demais envolvidos. A motivação do crime também não foi apontada pela polícia.

A falta de respostas para o caso foi cobrada pela viúva do ex-prefeito, Lúcia Barros, em uma postagem nas redes sociais no dia em que completou dois anos da morte do marido. Ela usou a hashtag #justiçaporgedeon para se manifestar sobre o caso.

“Desde que você se foi meu coração ficou partido e a vida perdeu seu brilho. Meu eterno amor, como eu gostaria de receber um último abraço seu. Viverei fazendo memória desse amor. Luto eterno. Dois anos sem você”.

A reportagem tentou contato com Lúcia Barros, mas não obteve resposta.

Procurado pelo reportagem, o delegado Lucas Pereira, responsável pelas investigações, disse que o caso é complexo, que não pode repassar detalhes das buscas e afirmou apenas que “várias diligências já foram feitas e estamos trabalhando nesse caso com o máximo de empenho possível”.

Gedeon Barros foi morto dentro do carro – Foto: Eldérico Silva / Rede Amazônica Acre

Quem era Gedeon?

Gedeon Barros foi prefeito da cidade de Plácido de Castro entre os anos de 2017 a 2020, quando ele concorreu à reeleição, mas foi derrotado nas urnas no ano passado. O ex-prefeito era empresário e foi gestor da cidade apenas por um mandato.

Durante a gestão, Barros teve o nome divulgado em uma lista de nove prefeitos de cidades do Acre como ficha suja do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) em agosto de 2020. Os gestores tinham condenações transitado em julgado nos últimos oito anos. As condenações incluem diversos processos, entre os quais desvios ou problemas na administração do dinheiro público.

Investigações da Polícia Federal na Operação Contágio, também apuraram supostas irregularidades em licitações que teriam ocorrido no primeiro semestre do ano de 2020 no município. Conforme a PF, um dos contratos investigados envolvia mais de R$ 500 mil para a compra de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para profissionais da saúde que atuavam no combate à pandemia causada pela Covid-19, no mandato dele.

Víuva de Gedeon Barros, Lúcia Barros, pediu justiça pela morte do marido em postagem – Foto: Reprodução

Fonte: Aline Nascimento, G1 Acre