“Quem escolhe é o povo, eu estou a disposição do PP para disputar uma vaga de federal”, declarou Franciney Freitas

Vereador Franciney Freitas – PP Imagem / Assecom

Os dias estão passando e o cenário político para 2022 se afunilando, mesmo tendo bastante tempo para as decisões de cada partido. No entanto, uma pergunta que não deixava de existir nas rodadas políticas de Cruzeiro do Sul teve sua resposta durante a sessão na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul na noite desta terça-feira, 23.

A pergunta que todos faziam era se o vereador e presidente da Câmara de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, 41 anos, é ou não pré-candidato do partido Progressista a uma vaga de Deputado Federal em 2022. Na sessão da última terça- feira, 23, em um aparte do discurso do vereador Clerton Souza que discursava sobre o fim das oligarquias politicas entre as famílias acreanas e a alternância de políticos nos cargos públicos o vereador Franciney Freitas pediu um aparte e disse que essa questão de escolher seus representantes é do povo, independentemente se o candidato for pai, mãe ou filhos (a) e que não ver problemas em colocar seu nome para disputar uma cadeira na Câmara Federal.

“não vejo problemas em ir para uma disputa eleitoral com ninguém, quem escolhe é o povo pode ser o pai, a mãe ou até mesmo filho, o povo é quem escolhe e eu sou pré-candidato a Deputado Federal. Meu nome está à disposição do partido, seja o que Deus quiser.” Conclui Franciney Freitas- Presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.

Lembrando que atualmente o Progressista é o principal partido do Estado estando no comando do executivo estadual e das duas principais cidades, além de deter o comando dos legislativos estadual e municipal da capital e de Cruzeiro do Sul. Com isso, se faz necessário que na região do Juruá o partido tenha um candidato de peso na disputa federal e o nome do vereador Franciney Freitas tem se tornado um dos principais nomes nas rodas de conversa.