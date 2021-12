Quase concluindo seu terceiro ano de mandato, Cameli tem pouco ou nada a comemorar nesse natal que se aproxima

Coleciona em seu governo, promessas não cumpridas e investigações de corrupção, além da ausência de grandes obras estruturantes, inércia das secretarias e um péssimo relacionamento com funcionários públicos.

Segundo o site G1 do total de 68 promessas feitas apenas durante a campanha Gladson não chegou a cumprir nem 20, além das inúmeras outras feitas durante a gestão, por onde passa prometer e não cumprir virou uma rotina do governador, que já está totalmente desacreditado pela população que por onde tenho passado afirmam que a palavra do governador é como um risco água.

Investigações de escândalos de corrupção viraram rotina no governo Gladson Cameli, que vão desde o superfaturamento na compra de computadores, esquemas na compra de cestas básicas com dinheiro da merenda, desvios de combustíveis, caronas de licitações suspeitas, até denúncias gravíssimas com suposto envolvimento nas negociações de precatórios.

O estado está parado, as grandes obras que poderiam melhorar a infraestrutura do Acre e acelerar a retomada econômica com a geração de emprego e renda não passaram de mais promessas não cumpridas. A equipe técnica que deveria fazer o Acre acelerar reflete a incompetência do governador Gladson Cameli que deverá concluir o mandato sem inaugurar uma única obra de vulto realizada plenamente por sua gestão, que só sabe pintar tudo que não fez de azul.

As principais pastas do governo, produção, educação e saúde tem sido ineficientes no atendimento à população. A secretaria de produção não passa de cabide de emprego sem atuação alguma para os produtores, a secretaria de educação virou o centro da corrupção e da incapacidade administrativa e faltam médicos, medicamentos, infraestrutura nas unidades de saúde, além de haver uma interminável fila de cirurgias e encaminharmos de TFD parados.

A relação com o funcionalismo público é o espelho da incapacidade do governador de sustentar sua palavra. O que ele fala no café da manhã, já não vale no almoço, professores e funcionários de escola sem reposição da inflação e em um debate interminável sobre um abono com dinheiro do FUNDEB que o governo não sabe gerir.

Policiais militares aguardando a equiparação salarial com a polícia civil e o adicional de titulação prometida em campanha, policiais penais tentando construir um lei orgânica digna e sendo barrados pelo governo, ausência de profissionais da segurança e cadastros de reserva que receberam a promessa de convocação e que foram enganados pelo governador.

Funcionários da saúde sob risco de demissão, defasagem salarial, médicos insatisfeitos, condições insalubres de trabalhar sem falar na perseguição latente a todos que se insurgem contra os desmandos desse governo.

Enquanto isso Gladson Cameli pinta o Acre na imprensa como se o governo estivesse acertando. Talvez seguindo o princípio do ministro da propaganda na Alemanha Nazista, Joseph Goebbels, que dizia que uma mentira dita mil vezes torna-se verdade”. Ora governador prefiro ficar com o ditado que minha mãe sempre dizia, mentira tem perna curta e basta olhar que as suas tem as pernas mais curtas que a do Montana.

Veja o Vídeo Abaixo: Parte dos vereadores de Brasileia foram surpreendidos por uma informação inesperada por parte da vereadora Neiva Badotti a cerca de indícios de corrupção que estaria havendo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A princípio, a parlamentar apresentou um ofício para que fosse enviado para a Polícia Federal pedindo uma investigação para saber se está havendo troca de favores entre a prefeita e parte dos vereadores do município, mas como previsto boa parte foram contra.

