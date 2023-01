Quanto mais Bocalom se distancia de Petecão, mais demora a enxergar que o PP quer Socorro Neri como candidata a prefeita em 2024

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução

A prefeita do Município de Brasileia, Fernanda Hassem, já deixou claro que não está disposta a poupar dinheiro público e está disposta a gastar com coisas irrelevantes para o município como é o caso de hospedagem e coffee Break, onde a gestora poderá gastar mais de R$ 1 milhão de reais do dinheiro Público.

Para a nossa surpresa, o Diário Oficial do Estado trouxe o extrato da ata de registro de preços nº 036/2022, modalidade pregão presencial SRP nº 027/2022, que visa contratação de pessoa jurídica para serviços de hospedagem e coffee breaks. A pessoa Jurídica em questão é Noelson J. L Costa LTDA portadora do CNPJ: 48.326.207/0001-87.

O registro de preços para a futura contratação da pessoa jurídica Noelson que deverá prestar serviços de hospedagens, a fim de atender as “necessidades” da Prefeitura de Brasileia, foi feito no valor exato de R$ 137.940,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta reais), onde R$ 85.215,00 (oitenta e cinco mil duzentos e quinze reais) é para hospedagem de apartamento simples (solteiro) e R$ 52.725,00 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais) será para apartamento duplo (casal).

Vale ressaltar que a Ata do pregão é no valor total de R$ 137.940,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta reais) tem validade de 12 meses, o que significa que a prefeitura deverá suprir suas necessidades hoteleiras no prazo de um ano. Mas a pergunta que fica é. Quem irá se hospedar no que podemos deduzir ser um hotel ou outro tipo de alojamento temporário? E que local de hospedagem seria este? Já que a prefeitura não especificou.

Com esta contratação, Fernanda Hassem terá a disposição da prefeitura a quantidade de 1.150 diárias para hospedar quem ela quiser, sendo que 780 diárias é para apartamento simples e 370 diárias para apartamento duplo. Como o pregão tem duração de um ano, para cada mês a prefeitura tem a sua disposição 65 diárias para hospedar solteiros a cada mês, e mais de 1 diária por dia durante o ano todo para hospedar casais.

A dúvida é. Quem são esses 370 casais que deverão se hospedar em Brasileia as custas da prefeitura, hospedagem estas pagas com o dinheiro do povo? Quem são os 780 indivíduos que terão estas mesmas regalias? “Com direito a: ar condicionado, Televisão, Frigobar, Chuveiro elétrico e café da manhã incluso” já que a prefeita tem residência fixa no município e todos os servidores da prefeitura também têm? E mesmo que não tivessem, deveriam suprir suas necessidades por conta própria.