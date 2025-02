“Qualquer pessoa que tem responsabilidade democrática, sabe da gravidade do que houve”, diz Edvaldo sobre tentativa de golpe orquestrada por Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Edvaldo Magalhães – Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil/ Foto: Alemão Monteiro

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), comentou a respeito da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas. Todos são acusados de orquestrar um golpe contra o estado democrático, além de outros crimes.

“Qualquer pessoa que tem responsabilidade democrática, sabe da gravidade do que houve. Se aquele plano tivesse dado certo, certamente este parlamento não estaria a funcionar neste momento que estamos aqui. Foi muito grave o que tramaram”, disse Edvaldo Magalhães.

O parlamentar disse ainda que o conjunto probatório é robusto e mostra a participação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista, que envolvia a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A respeito da anistia para os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, Edvaldo Magalhães afirmou: “Quando a gente ver alguns se movimentando no sentido de fazer o debate de anistia, é a primeira vez que se discute anistia antes das pessoas serem condenadas. É a inversão da inversão das prioridades políticas do Congresso Nacional. Mas, tem sentido o que estão fazendo. É porque sabendo o que fizeram, tendo consciência do que tramaram, sabendo das provas que foram encontradas numa investigação detalhada da Polícia Federal, tenho certeza que não escaparão das decisões dos tribunais. Neste sentido quero deixar registrado essa fala e esse acontecimento importante já que estamos aqui na Casa da democracia”.