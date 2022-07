Qual a credibilidade que Fernanda Hassem e Gladson Cameli tem para pedir votos? Vão dizer que a operação na prefeitura e no governo é perseguição política?!

Governador Gladson Cameli e a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Estamos vendo a vergonhosa história se repetir no município de Brasileia, durante a administração da prefeita Fernanda Hassem, onde sua péssima gestão têm estampado o município de Brasileia nas páginas policiais, e quando se trata de operação da Polícia Federal, pode-se dizer que essa situação vem de cima. Se pararmos para analisar, perceberemos que a situação do governo do estado e da prefeitura de Brasileia são bem semelhantes.

Seus administradores, Gladson Cameli, um dos piores governadores que já passaram pelo Palácio Rio Branco, e a prefeita Fernanda Hassem são parceiros e aliados políticos, por esse motivo parecem dividir os mesmos aspectos, inclusive, tem de certa maneira sincronizado suas administrações, pois o que vemos acontecer no governo também estamos vendo acontecer na prefeitura de Brasileia.

Ao longo dos meses as semelhanças vem aparecendo, como: honrar compromissos, onde Gladson e Fernanda não costumam praticar; ambos tem desenvolvido uma má administração e sobretudo operação da Polícia Federal que aconteceram tanto no governo do Estado, denominada de Operação Ptolomeu que investiga o desvio de quase 1 milhão de reais e aponta Gladson como o chefe da quadrilha envolvida, como também na prefeitura de Brasileia, denominada de Operação Tributo ao Caixa Dois que investiga apropriação de valores recolhidos a título de Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), onde os investigados o ex-secretário de Finanças, Tadeu Hassem (irmão da prefeita Fernanda), e outros servidores públicos. Diante dos recibos assinados pela prefeita Fernanda Hassem, a Polícia Federal investiga se a gestora tinha conhecimento da situação.

Até mesmo os motivos de ambas operações são os mesmo, corrupção que envolve desvio de dinheiro público e o falso moralismo. Acredita-se que não foi por acaso que a prefeita Fernanda Hassem estreitou as relações com o governo de Gladson Cameli, e deve apoiá-lo para a reeleição pois tem empregado familiares mamando dinheiro publico e amigos mais próximos em alto escalão do Governo Cameli.

Veja abaixo as fotos da Operação Tributo ao Caixa Dois na prefeitura de Brasileia e no Setor de Cadastro:

Veja as fotos abaixo da Operação Ptolomeu no Governo de Gladson Cameli:

Polícia Federal também esteve na Casa Civil – Foto: Hugo Costa / Rede Amazônica Acre

PF realiza operação no apartamento do governador Gladson Cameli – Foto: Polícia Federal

Operação Ptolomeu: PF amanhece o dia em condomínio de Luxo de Manaus – Foto: Pedro Braga Jr.

Agentes ainda cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Rio Branco – Foto: Polícia Federal

Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Rio Branco, em endereços relacionados aos envolvidos – Foto: Polícia Federal

Saiba quem são os alvos de operação da PF contra cúpula do governo do Acre – Foto: Reprodução