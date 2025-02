Ptolomeu: Com inquérito concluso, Ministra Nancy Abdrighi pode definir futuro do governador Gladson Cameli à qualquer momento

Veja o vídeo:

Após inúmeras famílias sofrerem com os prejuízos causados pelo grande volume de água e as obras mal executadas pela prefeitura de Rio Branco, na gestão do prefeito Bocalom, o vereador Eber Machado esteve visitando as famílias afetadas que estão indignadas com tamanho descaso por parte do Poder Público Municipal.

Os serviços da galeria executados na Rua Vinte e Seis de Junho, cortando a Estrada da Sobral apresentam sinais de erros que estão comprometendo o escoamento a água na região, além das demais problemáticas da região.

No vídeo publicado em sua rede social, o parlamentar fez um desabafo com ênfase nas falhas que a obra apresenta. “Venha consertar essa cagada aqui, prefeito! Que o senhor vez, venha limpar essa merda”, disse Eber.

O vereador Eber Machado, aproveitou a oportunidade para cobrar a presença do poder público no auxílio imediato às famílias, no último domingo. Machado diz que foi checar a situação de perto, já que costumeiramente, o prefeito da cidade não aparece nos momentos de calamidade que assolam a população de Rio Branco.

Na denúncia, o vereador mostra em vídeo, o absurdo das galerias recentemente construídas. A obra que deveria solucionar o problema da população e evitar as angústias com relação a falta de infraestrutra, mas não é assim que tem funcionado. “Chega a ser o cúmulo do ridículo!”, concluiu.