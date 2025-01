Ptolomeu: A maior investigação de desvios de recursos da história do Acre, pode ter desfecho em breve, e Gladson poderá ser afastado do governo

As próximas semanas podem ser decisivas para o governador do Acre, Gladson Cameli (PP) e mais dezenas de investigados da Operação Ptolomeu, que apura esquemas de desvios milionários dos cofres públicos do estado, durante o governo Cameli.

A Polícia Federal concluiu o longo inquérito, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a condenação de parte dos envolvidos incluindo o governador do Acre, Gladson Cameli, e caberá agora somente o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pode acontecer nos primeiros dias da volta do recesso.

Há quem diga que o clima é desanimador para os advogados de Gladson Cameli, que até já trabalham com um plano “B” para tentar fugir de uma condenação e até mesmo da possível prisão dos envovidos.

As andanças da Vice-governadora Mailza Assis em todos os órgãos da gestão tem um sentido, seria ver de perto detalhes e equipes, para assumir o comando do governo sabendo o que fazer em uma nova administração.

Roda nos bastidores que o governador Gladson Cameli pode renunciar o mandato, deixar de ter o Foro Privilegiado e tentar trazer o processo para primeira instância no Acre.

A corrida desesperada para se manter solto e elegível até as eleições de 2026, tem sido a prioridade de Gladson e isso vem tirando o sono do chefe do executivo.

Não se assustem se qualquer hora aparecer manchetes nos jornais online do Acre e em todo Brasil nos pricipais sites nacionais, noticiando o afastamento de Gladson Cameli do governo, seja por decisão dele ou ordem judicial.