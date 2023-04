Produtora rural denuncia invasão de sua terra por parte de funcionário de secretário do prefeito Bocalom por suposta retaliação

Veja o vídeo:

Após o empresário do ramo da construção civil, Candiru Meneses, gravar vídeos onde tornou público os desmandos que vêm acontecendo dentro da Secretaria Municipal de Agropecuária de Rio Branco – SEAGRO, na gestão do prefeito Bocalom, uma produtora rural teve suas terras invadida por um funcionário de Laerte que é servidor da referida secretaria.

Na invasão, a produtora, identificada como Neide Rocha, teve sua plantação de 5 anos totalmente destruída, o que lhe causou tamanha indignação a ponto da mesma gravar um vídeo repudiando o que fizeram com a terra dela, sendo que a mesma não tem nada a ver com os conteúdos que foram publicados por Candiru, mas mesmo assim sofreu represália por parte da gestão do Bocalom.

Esta situação mostra claramente o desespero por parte de quem não têm competência e muito menos respeito pela população e acha que deve resolver tudo na força, mas não é bem assim atitudes como estas devem ser denunciadas e os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei.

