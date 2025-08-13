Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans

A gestão do superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Clendes Vilas Boas, enfrenta uma crise de credibilidade após denúncias de suposto assédio moral virem à tona na Câmara Municipal de Rio Branco nesta quarta-feira (13).

O caso ganhou destaque depois do depoimento da ex-servidora e influenciadora digital Marília Rodrigues, que relatou ter sofrido perseguição e constrangimentos no ambiente de trabalho sob a administração de Vilas Boas. O episódio, que expõe práticas incompatíveis com a função pública, provocou reação imediata de vereadores, que passaram a defender o afastamento temporário do superintendente enquanto as investigações estiverem em curso.

Entre os parlamentares que se manifestaram estão o vice-presidente da Mesa Diretora, Leôncio Castro, além de Zé Lopes e André Kamai. O vereador Fábio Araújo anunciou que irá protocolar um requerimento formal solicitando o afastamento imediato do gestor, argumentando que sua permanência no cargo durante a apuração poderia comprometer a lisura do processo.

A denúncia será formalmente apresentada ao Ministério Público do Acre (MPAC), que deverá analisar o caso e decidir sobre as medidas legais cabíveis. A presidente da Comissão de Direito e Defesa das Mulheres, Elzinha Mendonça, reforçou que o Legislativo não ficará omisso. “Encaminharemos um documento ao MP para garantir que os fatos sejam apurados e as providências adequadas sejam tomadas”, afirmou.

A postura de Clendes Vilas Boas diante das acusações também é alvo de críticas, já que, até o momento, não apresentou explicações públicas convincentes nem demonstrou disposição para colaborar com total transparência. Em um momento em que a confiança na gestão pública depende de respostas rápidas e ações éticas, o silêncio do superintendente apenas amplia as dúvidas sobre sua conduta.

A pressão política e social cresce, e a permanência de Vilas Boas no comando da RBTrans pode se tornar insustentável caso as denúncias avancem no MP e sejam confirmadas. O caso reforça a necessidade de rigor na apuração e de responsabilização, para que cargos de confiança não sejam usados como instrumento de abuso de poder.

