Pressionada por Gladson Cameli, Mailza retira seu nome da disputa de senado e vai anunciar disputa a federal

A situação no governo de Gladson Cameli está cada vez mais difícil, isto porque seu governo vem sendo marcado por uma grande quantidade de protestos nas mais diferentes áreas do Estado, que vão desde o funcionalismo público até as comunidades mais distantes, fato este que nunca se viu em governos anteriores

Um morador de Cruzeiro do Sul que é proprietário de uma ponto as margens do Igarapé Preto fez um desabafo durante a gravação de um vídeo após o governador ter mandado a força tática para dispersar manifestantes da Comunidade Pentecostes.

Em vídeo, o comerciante que se identifica como José Humberto de Souza Almeida aparece indignado com a situação e revoltado com a atitude do governador em usar a força contra trabalhadores que reivindicavam o cumprimento das promessas de campanha feitas por Gladson.

Humberto profere inúmeras críticas e ofensas ao governador Gladson, chegando a afirmar que o chefe do executivo estadual só dá entrevista embriagado e que Gladson é um moleque, o cidadão aparece visivelmente alterado.

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

