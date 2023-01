Presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior, dá posse ao governador Gladson Cameli e a vice Mailza Gomes em sessão solene

Jorge Viana e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Foto: Reprodução

O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin indicaram o ex-senador e ex-governador do Acre, Jorge Viana, para a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil).

A ApexBrasil tem R$1,5 bilhão em caixa para promover as exportações brasileiras e atrair investimentos. O ex-governador acreano teve uma longa conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem é Jorge Viana?

Uma das lideranças políticas mais importantes do PT na região e em nível nacional, Jorge Viana nasceu em Rio Branco e tem 62 anos. Engenheiro florestal formado na Universidade de Brasília (UnB), ele iniciou a sua história política ainda nos anos 1990, depois de atuar em parceria com o ambientalista Chico Mendes para fortalecer os projetos dos seringueiros, responsáveis até hoje por uma das maiores produções de borracha do país por meio da extração de látex.

Em 1992, Jorge Viana foi eleito prefeito de Rio Branco pelo PT. Foi o primeiro de um total de 5 prefeitos do partido eleitos nos últimos 8 mandatos na capital, que concentra cerca de 50% da população de todo o estado. A gestão de Viana foi avaliada como uma das melhores do país.

Em 1998, Jorge Viana venceu a eleição para governador do Acre no primeiro turno. Na mesma disputa, seu irmão Tião Viana se elegeu para o Senado. Jorge Viana seria reeleito governador com 64% dos votos em 2002, mesmo ano em que Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez.

Jorge Viana se destacou pela sua gestão e receber o prêmio de “Líder para o Novo Milênio”, da Revista Times e TV CNN, pela atuação na área de meio ambiente. Pelo mesmo motivo, a organização WWF (Wold Wildlife Fund) lhe concedeu o prêmio “Gift to the Earth”, em 2003. O sucesso do seu governo garantiu a vitória do seu sucessor, o também petista Binho Marques, em 2006.

Em 2010, Jorge Viana se elegeu para o Senado Federal, onde exerceu mandato até 2018. Neste mesmo período, Tião Viana foi eleito e reeleito governador do Acre, completando 20 anos de gestão ininterrupta no Estado.

Durante o lançamento da chapa majoritária pelo PT, Jorge Viana ressaltou a experiência política acumulada pela dupla petista. ”Vamos oferecer a nossa experiência para quem está pedindo socorro e fazer com que o Acre volte a prosperar”.