Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, é entrevistado pelo ex-ministro Roberto Rodrigues em programa dedicado ao Agro

Parece notícia repetida mas infelizmente não é, é simplesmente o desenrolar de um governo acusado de desvio milionário e que não tem competência para administrar o estado do Acre, quando falamos de reclamações por atraso de pagamento dos trabalhadores terceirizados no governo Gladson Cameli PP relembramos que volta e meio se ouve falar do mesmo assunto.

Ao menos quatro empresas que prestam serviços no Deracre, Secretaria de Saúde e Educação, estariam com pagamento de seus trabalhadores sem cair na conta. O mais curioso é que o governo não toma uma medida para conter ação de empresas fundo de quintal, que ganham licitações milionárias de prestação de serviço, sem que tenham capital social de aguentar os atrasos no repasse por parte do estado.

Parte dos órgão de controle não toma nenhuma providência mesmo tendo conhecimento do caso, mas a representação do Ministério do Trabalho no Acre, se pronunciou recentemente sobre essa questão e garantiu que atuará para coibir a prática.

Resta saber se o governador Gladson Cameli, irá ter coragem de levar seu futuro candidato a prefeito Alysson Bestene, para reunir e pedir desses pais e mães de famílias, que vivem sendo humilhados e maltratados.