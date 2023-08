Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, diz que vai focar na Amazônia e Nordeste para impulsionar produtos florestais

Segundo dia dos Diálogos Amazônicos, em Belém (PA), do seminário “Promoção internacional da biosocioeconomia da região amazônica: oportunidades e cooperação” – Foto: Divulgação / Presidência da República

O Brasil voltou ao centro das atenções na agenda internacional e tem oportunidade não apenas de liderar as discussões em torno de um novo modelo de desenvolvimento, baseado na exploração sustentável da floresta, com respeito à fauna e à flora, como pode ganhar mais espaço no mercado internacional de produtos florestais. A avaliação é do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana.

Ele anunciou que a região amazônica e o Nordeste brasileiro estão entre as prioridades da ApexBrasil para ampliar a exportação de produtos das duas regiões e atrair investimentos. “Estamos lançando o programa Exporta Mais Brasil, com um foco estabelecido também para a Amazônia e Nordeste”, disse Viana, em entrevista coletiva no Diálogos Amazônicos, no sábado, 6.

A ApexBrasil organizou, no segundo dia dos Diálogos Amazônicos, em Belém (PA), do seminário “Promoção internacional da biosocioeconomia da região amazônica: oportunidades e cooperação”. O evento contou com a participação do governador do Pará, Hélder Barbalho, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do secretário de Economia Verde, Rodrigo Rollemberg, além de outras autoridades federais.

O evento tratou de discutir modelos e estratégias para a exploração da bioeconomia como eixo central de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Os debates giraram em torno de modelos de preservação da floresta, geração de empregos e garantia de qualidade de vida para as 30 milhões de pessoas que vivem na região.

“Vivemos numa faixa verde do planeta, rica e cheia de produtos extraordinários. Temos muito potencial e precisamos usar a região amazônica como um ativo para recolocar o país em outro patamar”, disse Viana. “Temos que trabalhar fortemente com produtos compatíveis com a floresta. Não faz sentido o lugar mais rico do mundo exportar tão pouco; as regiões com maior potencial de crescimento nas exportações são o Norte e Nordeste. A ApexBrasil vai trabalhar com este foco”, anunciou.