Presidente da Apex, Jorge Viana, e diretoria realizam encontro com o setor produtivo, indústria e comércio do Acre

A nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, vai realizar nesta segunda-feira, 16, às 17h, na Fecomercio, em Rio Branco, encontro com empresários e representantes do setor setor produtivo, da indústria, comércio e serviços do Acre.

O objetivo é apresentar a cartela de serviços da Apex e fomentar parcerias com vistas ao fortalecimento do comércio exterior e oportunidades de negócios para as empresas locais.

O presidente da Apex, Jorge Viana, estará acompanhado da diretora de Negócios, Ana Paula Repezza e da gerente de Competitividade da Agência, Clarissa Furtado.

Serviço

O que? Encontro da nova diretoria da Apex com o empresários do setor produtivo do Acre.

Quando: 16 de janeiro de 2023 (segunda-feira).

Onde? Auditório da Fecomercio, Av. Getúlio Vargas – Bosque, em Rio Branco.

Contato : Andréia Forneck – (68) 99999-5813.