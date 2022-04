Preparando a rasteira: Abre o olho Alan Rick, seu nome está quase fora da chapa majoritária de Gladson Cameli

Após a inúmeras reivindicações na tribuna da Câmara e após gravar um vídeo (veja abaixo) mostrando a escuridão que estava nos arredores do Hospital Regional do Alto Acre que vinha causando medo e insegurança nos servidores e pacientes, o Governo do Estado, por meio da direção da Unidade Hospitalar finalmente trocou as lâmpadas dos postes que ficam na área externa do hospital.

No momento em que gravou o vídeo, foi possível ver nas imagens a escuridão de fato nos arredores do Hospital onde na oportunidade Neiva pediu que o governo não deixassem essa situação da forma que estava pois com o índice de violência na fronteira, o hospital não poderia continuar na escuridão.

Nesta quarta-feira (13), a vereadora Neiva usou as redes sociais para agradecer o Governo do Estado e a Direção do Hospital pela substituição das lâmpadas que vão fazer toda a diferença na vida dos servidores e dos moradores que procuram por atendimento.

Quero aqui agradecer ao governo do estado e à direção do Hospital Regional por ter atendido as várias indicações que fiz na Tribuna da Câmara e por último um vídeo que fiz no último sábado dia (09), mostrando a escuridão na parte externa do Hospital, onde não oferecia segurança para pacientes e funcionários. Fica aqui a minha gratidão pelo reconhecimento, quem ganha mais uma vez através de minhas reivindicações é o povo.

Veja o Vídeo: