Prefeito Valdélio Furtado tem aproveitado as regalias de prefeito e vice, recebeu 157 diárias e já mamou quase R$ 80 mil dos cofres público

O prefeito do município de Marechal Taumaturgo, Valdélio Furtado, tem aproveitado ao máximo as regalias que o cargo de vice-prefeito e agora prefeito têm lhe proporcionado, como por exemplo esbanjar diárias pagas com o dinheiro do povo, a quantidade de diárias já chegam a 157 no total.

Pelo histórico de gastos com diária, é possível notar que o gestor gostou das viagens bancadas com recursos públicos, pois quase todo mês ao longo dos seus mandatos, Valdélio recebeu uma boa quantia para custeio das viagens, segundo ele, de interesse institucional.

Só enquanto prefeito, em um ano de mandato, Furtado já recebeu 63 diárias que totalizam o valor exato de R$ 35.070,00 (trinta e cinco mil e setenta reais), com destino as cidades de: Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasília e Rodrigues Alves .

Já na posição de vice-prefeito, Valdélio também não perdia a oportunidade de viajar, onde chegou a receber 94 diárias no total, que totalizam o valor exato de R$ 41.570,00 (quarenta e um mil quinhentos e setenta reais), sempre com meses seguidos.

Nessa brincadeira e com essas regalias, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, já embolsou dos cofres públicos a quantia de R$ 76.640,00 (setenta e seis mil seiscentos e quarenta reais) dos cofres públicos, sem contar o salário como prefeito e vice. De qualquer forma essa quantia é algo que está fora da realidade do pequeno e isolado município.

As notas abaixo mostram o pagamento de diárias do prefeito Valdélio Furtado referente ao ano de 2022

As notas abaixo mostram o pagamento referente ao ano de 2021 o atual prefeito recebeu diárias como vice-prefeito

As notas abaixo mostram o pagamento referente ao ano de 2020 o atual prefeito recebeu diárias como vice-prefeito

As notas abaixo mostram o pagamento referente ao ano de 2019 o atual prefeito recebeu diárias como vice-prefeito

As notas abaixo mostram o pagamento referente ao ano de 2018 o atual prefeito recebeu diárias como vice-prefeito

As notas abaixo mostram o pagamento referente ao ano de 2017 o atual prefeito recebeu diárias como vice-prefeito

