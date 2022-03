Prefeito Tião Bocalom, desde que assumiu a gestão, vem sofrendo fake news, ataques e perseguição do governo Cameli

Em meio a diversos movimentos grevistas e governo em baixa com servidores públicos, o PCdoB realizou um grande evento para celebrar os seus 100 anos de história em uma prestigiada sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre – ALEAC.

Os comunistas deram uma aula de democracia ao reunirem lideranças dos mais diversos segmentos e dirigentes partidários como o ex-governador e ex-senador Jorge Viana (PT), Senador Sergio Petecão (PSD), deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), deputado Luiz Tchê (PDT), deputado Pedro Longo (PV), deputado Jenilson Leite (PSB), Macapá (MDB) e diversos líderes da sociedade civil organizada.

O presidente estadual da sigla Eduardo Farias (PCdoB), falou da contribuição dos Comunistas para a formação da sociedade democrática e disse que o PCdoB orgulha pela trajetória trilhada ao longo dos 10 anos.

“O PCdoB – Partido Comunista do Brasil, chega a um século de presença ininterrupta na história brasileira, sem nunca tirar de seus punhos os estandartes da defesa da democracia e de um Brasil soberano e desenvolvido. Procurou sempre servir ao povo e lutar pelos direitos da classe trabalhadora, que o fez nascer. Com sua fundação, o proletariado pela primeira vez no país passa a ter um Partido que conclama os operários a participarem da luta política por seus direitos vinculada à luta pelo poder”, disse Eduardo.

Aproveitando a onda de greves e insatisfação dos servidores públicos com o governo de Gladson Cameli – PP, o deputado estadual Edvaldo Magalhães disse o aniversário de 100 anos do PCdoB é um marco e que a trajetória do partido fala por si. O parlamentar Fez referência ao que estar acontecendo no estado e disse que o momento e de juntar os que, querem reconstruir o Acre e deixar algumas divergências ideológicas de lado.

“Nós estamos atravessando um momento de dificuldades e as pessoas que acreditavam no projeto da mudança, se indignarem coletivamente. O governador fez promessas para todas as categorias, não cumpriu com nenhuma e agora esse povo esgotou sua paciência. Precisamos unir forças dos querem uma mudança de postura no tratamento do governo e trabalhadores, sem falar na falta de investimentos para geração do emprego e renda”, pontuou Magalhães.

A deputada Perpétua Almeida fez um duro discurso contra as políticas do presidente Bolsonaro. A parlamentar desafiou os seus seguidores a levar o presidente na BR-364 em um dos seus passeios de moto. Aqui no Acre as coisas estão cada dia pior, a gasolina em Jordão está ultrapassando a casa dos R$ 11,00 e me digam se isso é normal? Não é, por isso tenho a certeza de que o Bolsonaro não é digno de segurar a bandeira do Brasil”, esbravejou a deputada.

Nos bastidores, aliados do governo de Gladson Cameli – PP ligaram o botão de alerta, pois o PCdoB que nem candidatura majoritária tem, conseguiu reunir muita força política, dias depois do MDB pautar a política com a filiação de Mara e Wherles Rocha na sigla. Já se cogita uma junção de todas as forças políticas que estão insatisfeitos com os desmandos do governo Gladson Cameli, para garantir uma vitória na eleição majoritária deste ano.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.