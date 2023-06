“Prefeito Kiefer Cavalgante é incompetente e preguiçoso”, afirma, em vídeo, vereador do município de Feijó Ronaldo Nascimento

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, mais uma vez precisou ser protegido pela mamãe, Linda Cameli, que segundo informações dos próprios funcionários do governador, recentemente Linda teria ridicularizado e desqualificado assessores pessoais do gestor na frente dos demais.

De acordo com informações, Gladson Cameli está doente, com serias crises de ansiedade e insônia e por isso não está conseguindo lidar com certas situações e ao invés de receber apoio dos seus assessores, as pessoas de seu entorno só sabem pressioná-lo para fazer o que querem.

Durante a confusão, Linda Cameli teria afirmado que esses assessores em específico são oportunistas e teriam se aproveitado da trajetória política de Gladson para enriquecer…

Cumprindo agenda

Segundo a fonte, Gladson não está mais cumprindo agenda no período da manhã, haja vista, que o mesmo anda muito preocupado e com medo de uma nova Operação decorrente da Ptolomeu que pode acontecer a qualquer momento resultando no tão especulado afastamento e prisão de Cameli que é tido como chefe da organização criminosa de desviou quase 1 bilhão dos cofres públicos.

Raramente Cameli participa de atividades internas, e participa muito menos de reuniões. Pouco se ver Gladson nesse segundo mandato, diferentemente do seu primeiro mandato, em que se mostrou ativo e presente nas agendas.

Investigadores

A Polícia Federal pediu que a ministra Nancy Andrighi, relatora do inquérito, prorrogue medidas cautelares que atingem os investigados, inclusive a suspensão das atividades econômicas das empresas sob suspeita.

Não é a primeira vez que os investigadores encontram indícios contra o governador a partir de rastros deixados por seu irmão. Uma das provas que, segundo a Polícia Federal, ligam Gladson a um apartamento, avaliado em R$ 6 milhões, no bairro dos Jardins, em São Paulo, é uma transferência feita pela Construtora Rio Negro. O imóvel teria sido comprado com dinheiro desviado, segundo a PF.