Prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, já tinha alertado: “o pior secretário do governo Gladson Cameli é Aberson Carvalho”

O atual prefeito do município de Sena Madureira, Gerlen Diniz, enquanto ainda era deputado federal, já havia alertado tanto o governador Gladson Cameli, quanto a população em geral, o quão ruim estava sendo para a educação com o secretário Aberson Carvalho no comando da pasta. A reportagem exibida em rede nacional só reforça aquilo que de um jeito ou de outro já vem sendo denunciado há tempos e o governo incompetente de Gladson Cameli e seu secretário Aberson nada tem feito a respeito.

Na época, a pelo menos um ano e meio atrás, Gerlen Diniz denunciou a situação das escolas rurais do Acre e mostrou o perigo que os alunos estavam enfrentando. Ao todo, eram 63 escolas, sendo que 45 estavam em péssimas condições, atualmente esse número é muito maior e mesmo tendo conhecimento da situação, o secretário Aberson e o governador simplesmente ignoraram a situação e nada fizeram.

Para Diniz, a gestão de Aberson Carvalho é um atestado de incompetência. “São 63 escolas rurais, 45 estao caindo, colocando inclusive em risco a segurança dos alunos. Tudo isso já foi para as mãos do secretário Aberson Carvalho. Porém, sabe o que o secretário fez até agora? Nada. É o pior secretário do governo Gladson Cameli. Isso se chama incompetência. Esse cidadão não tem condições O cidadão que não consegue reformar uma escola que está caindo, está chovendo na cabeça dos alunos, vai fazer o que com a Educação do Acre? Eu tenho certeza que o governador não sabe disso. Governador, por favor, intervenha. Ajude Sena Madureira, ajude as escolas rurais”.

