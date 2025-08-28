Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política Destaque

Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco

Enquanto outras cidades do Acre recebem unidades modernas sem custo, a gestão de Bocalom insiste em gastar meio milhão por mês com vans alugadas, em um contrato sob suspeita

Publicados

28 de agosto de 2025

Política Destaque

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), tomou uma decisão que vem gerando duras críticas e indignação. A capital acreana ficou de fora do programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, que entregou 400 vans odontológicas em todo o país — cinco delas destinadas a municípios do Acre como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.

De acordo com o vereador André Kamai (PT), cada unidade foi cedida sem custo algum aos municípios beneficiados, com investimento federal de R$ 1,9 milhão. “Rio Branco poderia estar entre as contempladas, mas a Prefeitura não quis pleitear. Foi uma escolha política de Bocalom”, denunciou o parlamentar.

Contrato milionário sob questionamento

Enquanto rejeita recursos gratuitos da União, a gestão Bocalom mantém um contrato de locação de dez vans odontológicas, que custa aproximadamente R$ 500 mil por mês aos cofres municipais. Para Kamai, a insistência nesse modelo levanta sérias suspeitas.

“Outros municípios garantem vans modernas e gratuitas, mas Rio Branco continua gastando meio milhão mensal com locações. Isso é escandaloso e precisa ser investigado”, afirmou.

Leia Também:  Márcio Bittar embarca para reunião com a direção nacional do União Brasil e pode voltar anunciando sua candidatura ao governo

Profissionais deslocados das unidades

Outro ponto grave levantado pelo vereador é a falta de odontólogos nas Unidades Básicas de Saúde. Segundo ele, profissionais concursados acabam sendo deslocados para atender exclusivamente nas vans, apenas para cumprir metas do SUS. “Há uma sensação de que existe um contrato intocável, que não pode ser mexido. Isso é muito estranho”, criticou Kamai.

População mais pobre prejudicada

A recusa em aderir ao programa federal atinge diretamente as comunidades mais carentes de Rio Branco, que poderiam receber atendimento odontológico gratuito com mais qualidade e estrutura. “O Governo Federal abriu as portas. A Prefeitura, sob comando de Tião Bocalom, preferiu manter um contrato caro e questionável. A pergunta que não quer calar é: a quem interessa esse contrato milionário?”, finalizou Kamai.

Vereador Andre Kamai – Foto: Paulo Murilo

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política Destaque

TCE confirma caos no Pronto-Socorro de Rio Branco, mas governador Gladson Cameli prefere ostentar luxo e festas em vez de salvar vidas

Tribunal de Contas confirma caos na saúde pública, mas governo prefere priorizar jatinho milionário em vez de hospitais

Publicados

1 dia atrás

em

27 de agosto de 2025

Por

Saúde em colapso no Acre: enquanto pacientes sofrem no chão do Pronto-Socorro, Gladson Cameli gasta com luxo e festas.

O Acre vive hoje uma das piores crises de saúde pública de sua história. No Pronto-Socorro de Rio Branco, pacientes lotam os corredores em condições desumanas: muitos dormindo no chão, sem leito, sem climatização, sem atendimento adequado. A cena é de calamidade e abandono, consequência direta de uma gestão marcada pela negligência e pela completa falta de prioridade do governador Gladson Cameli.

Enquanto a população agoniza em filas intermináveis e profissionais da saúde trabalham sobrecarregados, o governador prefere gastar milhões com luxos pessoais. Um exemplo gritante é a aquisição e manutenção de um jatinho milionário bancado com dinheiro público, além de festas e eventos que em nada aliviam a dor de quem depende do sistema de saúde. O contraste é cruel: de um lado, o povo amontoado nos corredores; do outro, o governo voando alto na ostentação.

A gravidade da situação foi confirmada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), que precisou intervir para verificar a realidade dentro do Pronto-Socorro da capital. Em vistoria urgente, a equipe técnica identificou superlotação, falta de profissionais, equipamentos sucateados e estrutura em colapso. (Veja o vídeo abaixo)

Leia Também:  Gladson Cameli e Major Rocha vivem nas nuvens, enquanto o povo continua esperando a tão prometida mudança que não chega

Segundo a secretária da Secex, Fernanda Leite, a saúde foi apontada pela população como prioridade durante a consulta pública do Plano Anual de Controle Externo. Mesmo assim, o governo de Gladson Cameli continua ignorando os alertas e não aplica os recursos públicos de forma responsável.

A postura do governador evidencia um grave descompromisso com a vida da população acreana. O dinheiro que poderia ser investido em novos leitos, contratação de profissionais e modernização da infraestrutura hospitalar é direcionado para manter privilégios de luxo e festas, em um verdadeiro escárnio com o povo que sofre.

Enquanto mães aguardam atendimento em corredores abafados, idosos agonizam em macas improvisadas e profissionais da saúde denunciam sobrecarga, o governador insiste em priorizar o supérfluo. Essa inversão de valores revela uma gestão marcada pela indiferença e pelo descaso.

Cada real mal gasto em luxo pelo governo representa uma vida em risco dentro dos hospitais do Acre. A população, que elegeu Gladson Cameli esperando melhorias, se vê hoje traída por uma gestão que ignora a dor do povo e se esconde atrás de discursos vazios.

Leia Também:  Saúde para quem precisa: Prefeitura Municipal de Guajará realiza mais um atendimento itinerante na comunidade Boa Fé e entorno

Se o TCE não tivesse agido, talvez a situação continuasse escondida sob o tapete, enquanto o governo tentava manter uma falsa imagem de eficiência. Mas a realidade é implacável: o Acre está diante de um colapso anunciado, fruto da má administração de quem deveria cuidar do povo.

Veja o vídeo:

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política6 horas atrás

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, destaca que acordo abre novas portas para inovação e fortalecimento das cadeias produtivas

ApexBrasil e Secretaria de Economia do México assinam memorando para impulsionar cadeias produtivas – Foto: Reprodução/ MDICS Com o objetivo de...
Política9 horas atrás

Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves

Com investimento milionário, obra histórica começa a sair do papel; Lula reforça apoio ao Acre, apesar do estado ser reduto...
Política24 horas atrás

De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado

PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer...

POLÍCIA

Polícia1 semana atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia3 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Educação3 dias atrás

Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica

O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...

CONCURSO

Concurso6 dias atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso3 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte1 semana atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte1 semana atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS