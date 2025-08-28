Política Destaque
Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco
Enquanto outras cidades do Acre recebem unidades modernas sem custo, a gestão de Bocalom insiste em gastar meio milhão por mês com vans alugadas, em um contrato sob suspeita
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), tomou uma decisão que vem gerando duras críticas e indignação. A capital acreana ficou de fora do programa Brasil Sorridente, do Governo Federal, que entregou 400 vans odontológicas em todo o país — cinco delas destinadas a municípios do Acre como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Sena Madureira e Tarauacá.
De acordo com o vereador André Kamai (PT), cada unidade foi cedida sem custo algum aos municípios beneficiados, com investimento federal de R$ 1,9 milhão. “Rio Branco poderia estar entre as contempladas, mas a Prefeitura não quis pleitear. Foi uma escolha política de Bocalom”, denunciou o parlamentar.
Contrato milionário sob questionamento
Enquanto rejeita recursos gratuitos da União, a gestão Bocalom mantém um contrato de locação de dez vans odontológicas, que custa aproximadamente R$ 500 mil por mês aos cofres municipais. Para Kamai, a insistência nesse modelo levanta sérias suspeitas.
“Outros municípios garantem vans modernas e gratuitas, mas Rio Branco continua gastando meio milhão mensal com locações. Isso é escandaloso e precisa ser investigado”, afirmou.
Profissionais deslocados das unidades
Outro ponto grave levantado pelo vereador é a falta de odontólogos nas Unidades Básicas de Saúde. Segundo ele, profissionais concursados acabam sendo deslocados para atender exclusivamente nas vans, apenas para cumprir metas do SUS. “Há uma sensação de que existe um contrato intocável, que não pode ser mexido. Isso é muito estranho”, criticou Kamai.
População mais pobre prejudicada
A recusa em aderir ao programa federal atinge diretamente as comunidades mais carentes de Rio Branco, que poderiam receber atendimento odontológico gratuito com mais qualidade e estrutura. “O Governo Federal abriu as portas. A Prefeitura, sob comando de Tião Bocalom, preferiu manter um contrato caro e questionável. A pergunta que não quer calar é: a quem interessa esse contrato milionário?”, finalizou Kamai.
Vereador Andre Kamai – Foto: Paulo Murilo
TCE confirma caos no Pronto-Socorro de Rio Branco, mas governador Gladson Cameli prefere ostentar luxo e festas em vez de salvar vidas
Tribunal de Contas confirma caos na saúde pública, mas governo prefere priorizar jatinho milionário em vez de hospitais
Saúde em colapso no Acre: enquanto pacientes sofrem no chão do Pronto-Socorro, Gladson Cameli gasta com luxo e festas.
O Acre vive hoje uma das piores crises de saúde pública de sua história. No Pronto-Socorro de Rio Branco, pacientes lotam os corredores em condições desumanas: muitos dormindo no chão, sem leito, sem climatização, sem atendimento adequado. A cena é de calamidade e abandono, consequência direta de uma gestão marcada pela negligência e pela completa falta de prioridade do governador Gladson Cameli.
Enquanto a população agoniza em filas intermináveis e profissionais da saúde trabalham sobrecarregados, o governador prefere gastar milhões com luxos pessoais. Um exemplo gritante é a aquisição e manutenção de um jatinho milionário bancado com dinheiro público, além de festas e eventos que em nada aliviam a dor de quem depende do sistema de saúde. O contraste é cruel: de um lado, o povo amontoado nos corredores; do outro, o governo voando alto na ostentação.
A gravidade da situação foi confirmada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), que precisou intervir para verificar a realidade dentro do Pronto-Socorro da capital. Em vistoria urgente, a equipe técnica identificou superlotação, falta de profissionais, equipamentos sucateados e estrutura em colapso. (Veja o vídeo abaixo)
Segundo a secretária da Secex, Fernanda Leite, a saúde foi apontada pela população como prioridade durante a consulta pública do Plano Anual de Controle Externo. Mesmo assim, o governo de Gladson Cameli continua ignorando os alertas e não aplica os recursos públicos de forma responsável.
A postura do governador evidencia um grave descompromisso com a vida da população acreana. O dinheiro que poderia ser investido em novos leitos, contratação de profissionais e modernização da infraestrutura hospitalar é direcionado para manter privilégios de luxo e festas, em um verdadeiro escárnio com o povo que sofre.
Enquanto mães aguardam atendimento em corredores abafados, idosos agonizam em macas improvisadas e profissionais da saúde denunciam sobrecarga, o governador insiste em priorizar o supérfluo. Essa inversão de valores revela uma gestão marcada pela indiferença e pelo descaso.
Cada real mal gasto em luxo pelo governo representa uma vida em risco dentro dos hospitais do Acre. A população, que elegeu Gladson Cameli esperando melhorias, se vê hoje traída por uma gestão que ignora a dor do povo e se esconde atrás de discursos vazios.
Se o TCE não tivesse agido, talvez a situação continuasse escondida sob o tapete, enquanto o governo tentava manter uma falsa imagem de eficiência. Mas a realidade é implacável: o Acre está diante de um colapso anunciado, fruto da má administração de quem deveria cuidar do povo.
Veja o vídeo:
Epitaciolândia participa de capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF 2025-2028 e do 1º Fórum Comunitário
Falha elétrica prejudica exames hormonais em Cruzeiro do Sul; gestão anuncia medidas emergenciais
Prefeito Jerry Correia recebe convite oficial e confirma participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025
Deputado Luiz Gonzaga visita fábrica no Peru e reforça parceria comercial entre Acre e Ucayali, Pucallpa
POLÍTICA
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, destaca que acordo abre novas portas para inovação e fortalecimento das cadeias produtivas
ApexBrasil e Secretaria de Economia do México assinam memorando para impulsionar cadeias produtivas – Foto: Reprodução/ MDICS Com o objetivo de...
Mesmo em um Acre majoritariamente bolsonarista, Lula garante investimentos e DNIT anuncia edital para construção da ponte de Rodrigues Alves
Com investimento milionário, obra histórica começa a sair do papel; Lula reforça apoio ao Acre, apesar do estado ser reduto...
De Angelim a Perpétua e novas lideranças, a Federação Brasil da Esperança pode montar uma chapa federal competitiva com Jorge Viana ao Senado
PT aposta no ex-governador e atual presidente da APEX como prioridade ao Senado, mas depende de sua articulação para fortalecer...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de formação sobre elaboração de itens em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta terça-feira uma formação...
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
