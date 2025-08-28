Prefeito Bocalom recusa vans odontológicas gratuitas do Governo Federal e mantém contrato milionário suspeito em Rio Branco

Saúde em colapso no Acre: enquanto pacientes sofrem no chão do Pronto-Socorro, Gladson Cameli gasta com luxo e festas.

O Acre vive hoje uma das piores crises de saúde pública de sua história. No Pronto-Socorro de Rio Branco, pacientes lotam os corredores em condições desumanas: muitos dormindo no chão, sem leito, sem climatização, sem atendimento adequado. A cena é de calamidade e abandono, consequência direta de uma gestão marcada pela negligência e pela completa falta de prioridade do governador Gladson Cameli.

Enquanto a população agoniza em filas intermináveis e profissionais da saúde trabalham sobrecarregados, o governador prefere gastar milhões com luxos pessoais. Um exemplo gritante é a aquisição e manutenção de um jatinho milionário bancado com dinheiro público, além de festas e eventos que em nada aliviam a dor de quem depende do sistema de saúde. O contraste é cruel: de um lado, o povo amontoado nos corredores; do outro, o governo voando alto na ostentação.

A gravidade da situação foi confirmada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), que precisou intervir para verificar a realidade dentro do Pronto-Socorro da capital. Em vistoria urgente, a equipe técnica identificou superlotação, falta de profissionais, equipamentos sucateados e estrutura em colapso. (Veja o vídeo abaixo)

Segundo a secretária da Secex, Fernanda Leite, a saúde foi apontada pela população como prioridade durante a consulta pública do Plano Anual de Controle Externo. Mesmo assim, o governo de Gladson Cameli continua ignorando os alertas e não aplica os recursos públicos de forma responsável.

A postura do governador evidencia um grave descompromisso com a vida da população acreana. O dinheiro que poderia ser investido em novos leitos, contratação de profissionais e modernização da infraestrutura hospitalar é direcionado para manter privilégios de luxo e festas, em um verdadeiro escárnio com o povo que sofre.

Enquanto mães aguardam atendimento em corredores abafados, idosos agonizam em macas improvisadas e profissionais da saúde denunciam sobrecarga, o governador insiste em priorizar o supérfluo. Essa inversão de valores revela uma gestão marcada pela indiferença e pelo descaso.

Cada real mal gasto em luxo pelo governo representa uma vida em risco dentro dos hospitais do Acre. A população, que elegeu Gladson Cameli esperando melhorias, se vê hoje traída por uma gestão que ignora a dor do povo e se esconde atrás de discursos vazios.

Se o TCE não tivesse agido, talvez a situação continuasse escondida sob o tapete, enquanto o governo tentava manter uma falsa imagem de eficiência. Mas a realidade é implacável: o Acre está diante de um colapso anunciado, fruto da má administração de quem deveria cuidar do povo.

Veja o vídeo: