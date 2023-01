Prefeita Fernanda Hassem compra quase R$ 2 milhões de empresa com endereço fantasma, vereadora vai denunciar no MP e PF

Fernanda Hassem comprou o valor exato de R$ 1.209.419,85 em apena 1 ano – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A equipe do Portal 3 de Julho Notícias recebeu a denúncia de uma possível relação suspeita entre a prefeitura de Brasileia e a empresa identificada como Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA. A prefeitura de Brasileia, durante a gestão da prefeita Fernanda Hassem firmou parceria com empresa cujo endereço é considerado fantasma, pois o endereço que consta no sistema não tem uma construção no local indicando que lá é sede de qualquer empresa, no local a somente um terreno baldio e muito mato. De acordo com o portal da transparência, desde 2018 a prefeitura vem comprando da empresa Atacadão Via Verde Material de Construção LTDA.

Mas o que chamou a atenção foi o fato do quanto a prefeitura de Brasileia comprou desta empresa em ano eleitoral, ocasião em que o irmão da prefeita era candidato.

Diante das informações repassadas, o Portal fez um levantamento e descobriu que durante o período de 2018 há 2021, a prefeitura de Brasileia nesses quatro anos, comprou no total R$ 530.265,00 (quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco reais), enquanto que em apenas um ano, Fernanda Hassem comprou o valor exato de R$ 1.209.419,85 (um milhão, duzentos e nove mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Será que essa compra de mais de 1 milhão se deu somente pelo fato da eleição?

Se juntarmos o período de 2018 há 2021 não chega nem perto do valor que a prefeita Fernanda comprou somente em um único ano. Foram mais de R$ 1 milhão de reais que Fernanda comprou com a justificativa de atender as necessidades das escolas municipais, em sua maioria escolas infantis. Mas de acordo com informações, no ano de 2022 as escolas do município não teriam passado por nenhuma reformas, mas sim por serviços paliativos como, pintura e limpeza, o que segundo a fonte, não justifica esse gasto exorbitante se comparado com anos anteriores.

A redação do Portal 3 de Julho Notícias entrou em contato com o representante da empresa, identificado como Felipe, Sócio-Administrador da empresa Atacadão Via Verde, CNPJ 29.180.251/0001-87, fundada em 30/11/2017, que nos informou que o endereço da empresa é o mesmo que consta no sistema, mas que no momento não tem um prédio fixo, o mesmo também não entrou em detalhes sobre como ocorreria a entrega dos materiais e nem se dispõe de um depósito e afirmou que futuramente irá construir a sede da empresa.

Outro ponto que chamou a atenção foi o fato desta mesma empresa ter sido fundada no final de 2017, ocasião em que Fernanda Hassem assumiu a prefeitura no seu primeiro ano de mandato, e já em 2018, a prefeitura de Brasileia e a empresa Atacadão Via Verde Mat. de Construção LTDA se tornaram grandes parceiras, inclusive com compras consecutivas.

Tentamos contato com a prefeitura de Brasileia para saber os motivos que levaram a compra em 2022 de R$ 1.209.419,85 (um milhão, duzentos e nove mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso. Desde já o espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.

Referente ao ano de 2022

Referente ao ano de 2021

Referente ao ano de 2020

Referente ao ano de 2019

Referente ao ano de 2018

Veja a baixo o local exato do endereço da empresa Atacadão Via Verde, não tem identificação e como a prefeitura teve acesso a esta empresa?