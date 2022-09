Por conta da omissão de Gladson, madeireira instalada no Acre paga mais de R$ 120 milhões por ano de imposto para o Amazonas, denuncia Isaac Ronald

Isaac Ronald, governador Gladson Cameli e a foto aérea da empresa Agrocortex Madeiras do Acre Agroflorestal LTDA no município de Manoel Urbano- Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

Uma grave denúncia foi feita ao portal 3 de Julho Notícias por Isaac Ronald sobre a omissão do governo do Estado do Acre, hoje representado por Gladson Cameli, com relação a fiscalização na extração de madeiras pela empresa Agrocortex Madeiras do Acre Agroflorestal LTDA.

O governo do estado por meio de seu setor competente deveria fiscalizar com vigor tal extração e manejo, mas sequer temos posto fiscal e a madeira passa livremente. A função de fiscalizar do governo, Gladson Cameli não está cumprindo, muito pelo contrário, esta não é a única situação em que o estado do Acre sai no prejuízo.

Isaac Ronald esteve em frente a sede da madeireira e afirma que desde 2017, a madeireira portadora do CNPJ 19.848.073/0001-66 firmou um contrato de concessão governamental de florestas que irá vigorar por 30 anos, por meio de um consócio entre brasileiros, portugueses e chineses, ocasião em quê, a Agrocortex passa a extrair a madeira das terras acreanas, porém todos os impostos sobre esta extração de madeira são pagos para o estado do Amazonas.

Além do prejuízo causado para o estado do Acre com o imposto sendo destinado para outro estado, a empresa Agrocortex contratou cerca de 10000 mil funcionários, e adivinhe?! A mão de obra é toda de fora, por algum motivo a madeireira optou por não contratar mão de obra local.

Para se ter noção, somente no ano de 2021, o estado do Acre perdeu por volta de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) em tributos, imagina se somarmos os impostos desde 2017 em que vem desovando o estado de cabo a rabo e o metro cúbico da madeira está custando hoje o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Foi informado ainda que algo levanta suspeitas, pois a unidade da empresa Agrocortex que está localizada no município de Manoel Urbano, precisamente na Rodovia Br-364, S/N, Lote 50 Zona Rural, Sitio Katiani com o CEP: 69950-000, se trata na verdade de uma verdadeira fortaleza, o local é muito bem protegido, com indivíduos fazendo a segurança em posse de fuzis, e nada justifica esse poder de fogo.

Diante da denuncia, a redação do 3 de Julho Notícias tentou contato com o governo do Estado, mas não obtivemos êxito, desde já o espaço fica aberto para a devida manifestação.

Veja o Vídeo: