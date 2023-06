Política esportiva no governo Gladson tem sido uma lástima; Secretário de esporte, Carlão, passeia no Acre e vive mais tempo fora do estado

Com a promessa de revolucionar o esporte no Acre, Carlão passeia no Acre e vive fora do estado – Foto: Neto Lucena / Secom

De acordo com informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli, está tentando dar uma cara nova para seu governo e tenta a todo custo tirar a marca da Ptolomeu que paira sobre ele, para isso, teria feito o convite ao campeão olímpico, Antônio Carlos Aguiar Gouveia (O Carlão), que teria aceitado ser secretário adjunto de esporte e Juventude do Acre, mas pelo visto não combinaram as coisas com ele.

Uma das áreas mais criticadas e sem ter nada para mostrar, a política esportiva no governo Gladson Cameli (PP), tem sido uma lástima até aqui e trazer um nome do porte de Carlão, trouxe esperança momentânea diante da importância que tem o ex-atleta e a visibilidade dada em sua apresentação.

Passados dois meses de sua efetivação ao cargo, o gestor campeão olímpico não disse a que veio. Apenas participou de solenidades, pousou para muitas fotos e não fez sequer um planejamento de sua quase impossível missão, que é ressuscitar o esporte no estado.

Nesses dois meses, Carlão tem passado mais tempo fora do Acre do que se atendo as tarefas e já é motivo de muitas críticas. Carlão mais parece um embaixador do Acre, viaja sem parar para eventos e ainda não compreendeu que seu local de trabalho é no Acre.

Nos últimos dias, o Secretário foi visto no Rio de Janeiro, local onde tem residência fixa, passeando com seu cão e pouco preocupado com o atraso no pagamento do convênio do governo com clubes de futebol e com as investigações do MPE relacionadas a pintura do estádio Arena da Floresta. O espaço está aberto para os devidos esclarecimentos a cerca do assunto, caso a assessoria do Secretário Carlão queira se posicionar.