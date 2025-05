Polícias: Militar, Civil, Bombeiros e Penal, fazem manifestação em Rio Branco para cobrar promessas não cumpridas por Gladson Cameli

Deputados estadual Tadel Hassem e o Clodoaldo Rodrigues – Foto: Reprodução

A onda de Federação entre as siglas partidárias vai mexendo com as relações políticas e podendo fazer com que muitos parlamentares visem outros partidos por conta das bases de apoio.

Após a grande Federação entre União Brasil e Progressista, agora chegou a vez do Republicanos e MDB, também entrarem em um possível entendimento para juntarem os cacos.

Essa aliança pode beneficiar os planos do senador bolsonarista Alan Rick, que pode ser o candidato ao governo do bloco, mas por outro lado pode ser uma sinuca de bico para os deputados Tadeu Hassem do Alto Acre e Clodoaldo Rodrigues do Juruá, que só aparecem no ano das eleições.

Os dois são fiéis escuteiro do governador de Gladson Cameli (PP), que está sendo invertigado pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação, os dois deputados segundo informações repassado ao portal 3 de Julho detém diversos cargos na máquina pública e devem acompanhar a candidatura fracasada nas pesquisas da vice Mailza Assis, que disputará a vaga no Palácio Rio Branco em 2026.

Oficialmente ainda não existe a Federação, mas, segundo informações de bastidores, falta muito pouco para as cúpulas dos dois partidos anunciarem a união de paz e amor visando o poder.

Tanto Clodoaldo como também Tadeu que quase não aparecem em público e passam mais tempo defedendo Gladson do que os interesses do povo, não falam publicamente sobre o assunto, mas certamente devem procurar outro rumo por apoio a Mailza Assis que quase não pontua nas pequisas e aguardam ansiosamente pela brexa para mudarem para outro partido, onde tentarão se eleger em 2026.