Polícia Federal apreende um apartamento luxuoso, casa de luxo e veículos na operação contra Gladson Cameli, governo imite nota

Ptolomeu: entenda operação da PF que mira corrupção na cúpula do governo do Acre – Foto: Arquivo / PF-AC

A operação contra corrupção e lavagem de dinheiro na cúpula do governo do Acre, intitulada “Ptolomeu”, chegou à sua terceira fase nesta quinta-feira (9), com o cumprimento de 89 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal.

A a ação foi iniciada em 2021 e investiga, entre outros, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). A terceira fase da operação foi deflagrada a partir de investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União. Os nomes dos alvos não foram divulgados. Em nota, o governo do Acre informou não foi solicitada ao governador a entrega de celulares e que os documentos vão ser entregues dentro do prazo solicitado pelas autoridades policiais.

O STJ determinou o bloqueio de R$ 120 milhões em bens dos investigados, incluindo valores em contas bancárias, aeronaves, casas e apartamentos de luxo. Segundo a PF, o cumprimento dos mandados envolve mais de 300 policiais federais.

Entenda abaixo o ponto de partida das investigações até a deflagração da terceira fase operação.

Qual ponto de partida das investigações? O inquérito foi aberto pela Polícia Federal em julho de 2021 baseado em outras operações da polícia, que, segundo o relatório, mostravam a ligação do governador do Acre, Gladson Cameli, em algumas movimentações. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) teria apontado, a princípio, 35 comunicações de operações financeiras suspeitas e, destas, 20 possuíam Cameli como titular ou envolvido. 31 afastamentos de cargo ou função pública; 57 proibições de contato com investigados e acesso a órgãos públicos; 57 entregas de passaporte; 70 quebras de sigilo bancário e fiscal; 15 empresas com atividades econômicas suspensas. Leia Também: Gaeco deflagra Operação "Off the rails" e cumpre mandados em Brasileia, Epitaciolândia e outras Cidades do Acre

Entre essas movimentações estavam:

Compra de cinco carros de luxo, entre eles uma BMW X4; Três lotes em um condomínio fechado e considerado de luxo em Rio Branco; Uma tentativa de comprar um apartamento no valor de mais de R$ 5 milhões.

Qual seria a participação do governador do Acre suposto esquema?

A investigação da PF, que desencadeou a 1ª fase da Operação Ptolomeu em dezembro de 2021, mostrou que o governador do Acre, Gladson Cameli, seria o principal beneficiário do suposto esquema de corrupção no alto escalão da gestão. A PF aponta ainda episódios de superfaturamento, propina, empresas fantasmas e movimentações bancárias com altos valores. No inquérito detalhado, a PF aponta que o esquema era dividido em núcleos compostos pelo próprio governador Gladson Cameli (Progressistas), a então primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, servidores públicos que ocupavam cargos de confiança no governo e empreiteiras da família Cameli, que atuam no Acre e também em Manaus. O que diz o governo do Acre? Em nota, o governo do Acre informou nesta quinta-feira (9) que se trata de continuidade dos procedimentos policiais anteriores. “Esclarecemos também que não foi solicitada ao governador a entrega de celulares. Os documentos serão entregues dentro do prazo solicitado pelas autoridades policiais. O governo do Estado, sempre atuando com transparência e retidão, mais uma vez se coloca à disposição das autoridades”, diz a nota. Os advogados do governador também emitiram uma nota à imprensa, dizendo que irão recorrer das medidas cautelares. “A defesa vê com surpresa a terceira fase de um inquérito que se arrasta há dois anos. Trata-se de uma investigação baseada em uma pescaria probatória e uma devassa financeira ilegal, que atacou a família do governador como forma de driblar o foro adequado. Desde então, o governador já prestou os devidos esclarecimentos, colocou-se à disposição das autoridades e assim permanece. O governador confia na Justiça e irá cumprir todas as medidas. E respeitosamente irá recorrer das cautelares, o que inclui a descabida ordem para não falar com o próprio pai e irmãos”, diz os advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Telson Ferreira. Veja mais no portal G1 Acre Leia Também: II Pelotão da Polícia Militar e Prefeitura de Rodrigues Alves realizam a formatura da Guarda Mirim do município

Servidor da CGU e policiais federais fazem busca em apartamento como parte da operação Ptolomeu III – Foto: Polícia Federal / Reprodução

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.