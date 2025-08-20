Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília

Publicados

20 de agosto de 2025

Política Destaque

Governado Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis – Foto: Reprodução Facebook

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e a vice-governadora Mailza Assis (PP), mais uma vez transformaram a máquina pública em instrumento para atender a interesses particulares e partidários. Na última semana, ambos viajaram para Brasília a bordo do jatinho executivo alugado pelo governo do Acre por R$ 25 milhões, em contrato recém-renovado. (Veja o palno de voo abaixo)

O objetivo da viagem? Participar de um evento político de formalização da federação entre o Progressistas e o União Brasil — algo que nada tem a ver com o interesse direto da população acreana.

O luxo às custas do povo

Enquanto milhares de famílias no Acre enfrentam problemas de saúde pública, desemprego e falta de infraestrutura, o governador insiste em manter um estilo de vida incompatível com a realidade da maioria. Ao invés de voar em avião comercial, como faria qualquer cidadão comum ou gestor responsável, Cameli preferiu usar o jatinho exclusivo, custeado com dinheiro dos acreanos.

E não parou por aí. Além do governador e da vice, assessores e membros da imprensa estatal acompanharam a comitiva, qua talvez todos com diárias pagas pelo erário, numa demonstração que pode ser abuso de recursos públicos.

Deboche com a Justiça e com a sociedade

O mais grave é que o evento já tinha data previamente agendada, o que permitiria ao governador organizar-se com antecedência e utilizar voos comerciais regulares. Mas, para Cameli, a regra é outra: viver como milionário, ainda que às custas de um estado pobre.

Ao registrar em fotos e vídeos a viagem e a participação no ato político, o governador transformou a cena em um deboche à sociedade e à Justiça acreana, que parece assistir a essa farra sem reação.

O Acre como patrimônio privado

Com o uso indiscriminado do jatinho e diárias, Gladson Cameli confirma aquilo que os acreanos já percebem: o governo se transformou em uma espécie de patrimônio privado, utilizado para sustentar os desejos de luxo de seus ocupantes.

Enquanto o povo continua pagando a conta, o Acre segue sendo tratado como brinquedo nas mãos de um governador que confunde gestão pública com privilégios pessoais.

A reportagem deixa espaço aberto para que o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis se manifestem sobre o uso do jatinho e das diárias pagas com recursos públicos.

Política Destaque

Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre

Publicados

18 horas atrás

em

19 de agosto de 2025

Por

Governador Gladson Cameli amplia gastos milionários com jatinho enquanto Acre enfrenta crise.

O governo Gladson Cameli voltou a homologar um contrato milionário para manter à disposição um jatinho de luxo, agora no valor de R$ 25 milhões pelos próximos 12 meses, com a empresa Ortiz Táxi Aéreo. A publicação foi feita no Diário Oficial no dia 15 de agosto e engrossa a lista de despesas bilionárias da atual gestão.

Desde 2019, os contratos de fretamento de aeronaves cresceram de forma descontrolada. Naquele ano, o gasto foi de R$ 2,2 milhões. Em seguida, saltou para R$ 3,6 milhões em 2020, R$ 4,9 milhões em 2021, R$ 6,4 milhões em 2022, R$ 12 milhões em 2023 e R$ 15 milhões em 2024. Agora, em 2025, o salto chega a R$ 39 milhões, consumindo cada vez mais os cofres públicos.

Enquanto isso, setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura continuam em crise. Hospitais sofrem com a falta de leitos e medicamentos, escolas enfrentam carências estruturais e estradas permanecem abandonadas, mas o governo mantém o luxo de um avião particular para servir exclusivamente ao governador.

Leia Também:  Requerimento de autoria dos deputados Leo de Brito e Jorge Solla, convida Paulo Guedes a explicar distorções “bilionárias” de dados da Previdência

O discurso de que o jatinho estaria a serviço da população, como no transporte de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não se sustenta diante dos números: somente nos últimos anos, os contratos de aeronaves já ultrapassam R$ 84 milhões.

A cada nova homologação, o contraste entre a realidade do povo acreano e os privilégios do governo se torna ainda mais evidente. Enquanto a maioria luta para sobreviver em meio às dificuldades, o Executivo insiste em bancar mordomias incompatíveis com a situação financeira do Estado — um retrato claro de descaso e má gestão.

