Política Destaque
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
Política Destaque
Governado Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis – Foto: Reprodução Facebook
O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e a vice-governadora Mailza Assis (PP), mais uma vez transformaram a máquina pública em instrumento para atender a interesses particulares e partidários. Na última semana, ambos viajaram para Brasília a bordo do jatinho executivo alugado pelo governo do Acre por R$ 25 milhões, em contrato recém-renovado. (Veja o palno de voo abaixo)
O objetivo da viagem? Participar de um evento político de formalização da federação entre o Progressistas e o União Brasil — algo que nada tem a ver com o interesse direto da população acreana.
O luxo às custas do povo
Enquanto milhares de famílias no Acre enfrentam problemas de saúde pública, desemprego e falta de infraestrutura, o governador insiste em manter um estilo de vida incompatível com a realidade da maioria. Ao invés de voar em avião comercial, como faria qualquer cidadão comum ou gestor responsável, Cameli preferiu usar o jatinho exclusivo, custeado com dinheiro dos acreanos.
E não parou por aí. Além do governador e da vice, assessores e membros da imprensa estatal acompanharam a comitiva, qua talvez todos com diárias pagas pelo erário, numa demonstração que pode ser abuso de recursos públicos.
Deboche com a Justiça e com a sociedade
O mais grave é que o evento já tinha data previamente agendada, o que permitiria ao governador organizar-se com antecedência e utilizar voos comerciais regulares. Mas, para Cameli, a regra é outra: viver como milionário, ainda que às custas de um estado pobre.
Ao registrar em fotos e vídeos a viagem e a participação no ato político, o governador transformou a cena em um deboche à sociedade e à Justiça acreana, que parece assistir a essa farra sem reação.
O Acre como patrimônio privado
Com o uso indiscriminado do jatinho e diárias, Gladson Cameli confirma aquilo que os acreanos já percebem: o governo se transformou em uma espécie de patrimônio privado, utilizado para sustentar os desejos de luxo de seus ocupantes.
Enquanto o povo continua pagando a conta, o Acre segue sendo tratado como brinquedo nas mãos de um governador que confunde gestão pública com privilégios pessoais.
A reportagem deixa espaço aberto para que o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis se manifestem sobre o uso do jatinho e das diárias pagas com recursos públicos.
Política Destaque
Governador Gladson Cameli homologa novo contrato de jatinho de luxo que vai custar R$ 25 milhões aos cofres públicos do Acre
Governador Gladson Cameli amplia gastos milionários com jatinho enquanto Acre enfrenta crise.
O governo Gladson Cameli voltou a homologar um contrato milionário para manter à disposição um jatinho de luxo, agora no valor de R$ 25 milhões pelos próximos 12 meses, com a empresa Ortiz Táxi Aéreo. A publicação foi feita no Diário Oficial no dia 15 de agosto e engrossa a lista de despesas bilionárias da atual gestão.
Desde 2019, os contratos de fretamento de aeronaves cresceram de forma descontrolada. Naquele ano, o gasto foi de R$ 2,2 milhões. Em seguida, saltou para R$ 3,6 milhões em 2020, R$ 4,9 milhões em 2021, R$ 6,4 milhões em 2022, R$ 12 milhões em 2023 e R$ 15 milhões em 2024. Agora, em 2025, o salto chega a R$ 39 milhões, consumindo cada vez mais os cofres públicos.
Enquanto isso, setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura continuam em crise. Hospitais sofrem com a falta de leitos e medicamentos, escolas enfrentam carências estruturais e estradas permanecem abandonadas, mas o governo mantém o luxo de um avião particular para servir exclusivamente ao governador.
O discurso de que o jatinho estaria a serviço da população, como no transporte de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), não se sustenta diante dos números: somente nos últimos anos, os contratos de aeronaves já ultrapassam R$ 84 milhões.
A cada nova homologação, o contraste entre a realidade do povo acreano e os privilégios do governo se torna ainda mais evidente. Enquanto a maioria luta para sobreviver em meio às dificuldades, o Executivo insiste em bancar mordomias incompatíveis com a situação financeira do Estado — um retrato claro de descaso e má gestão.
Conselheira Naluh Gouveia sofre perseguição do governo Gladson Cameli enquanto escândalos se multiplicam no Acre
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia convocação de aprovados no PSS 002/2025 da Educação
Senador Alan Rick critica condução do ICMBio e pede revisão de embargos e planos de uso em reservas extrativistas
Festival da farinha de Cruzeiro do Sul: Cantora Marília Tavares convida a população para participar de seu show
POLÍTICA
Conselheira Naluh Gouveia sofre perseguição do governo Gladson Cameli enquanto escândalos se multiplicam no Acre
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Naluh Gouveia e o governador Gladson Cameli – Foto: Reprodução A crise política...
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação
Vereador André Kamai – Foto: Paulo Murilo A Câmara Municipal de Rio Branco voltou a ser palco, na manhã desta...
Câmara de Rio Branco reúne maioria dos vereadores para derrubar presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, por assédio moral
Câmara de Rio Branco se une para derrubar presidente da RBTrans Foto: Reprodução O presidente da Superintendência Municipal de Transportes...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans
-
Política Destaque6 dias atrás
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
-
Política Destaque7 dias atrás
Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”
-
Política6 dias atrás
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard