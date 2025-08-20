Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília

Governado Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis – Foto: Reprodução Facebook

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), e a vice-governadora Mailza Assis (PP), mais uma vez transformaram a máquina pública em instrumento para atender a interesses particulares e partidários. Na última semana, ambos viajaram para Brasília a bordo do jatinho executivo alugado pelo governo do Acre por R$ 25 milhões, em contrato recém-renovado. (Veja o palno de voo abaixo)

O objetivo da viagem? Participar de um evento político de formalização da federação entre o Progressistas e o União Brasil — algo que nada tem a ver com o interesse direto da população acreana.

O luxo às custas do povo

Enquanto milhares de famílias no Acre enfrentam problemas de saúde pública, desemprego e falta de infraestrutura, o governador insiste em manter um estilo de vida incompatível com a realidade da maioria. Ao invés de voar em avião comercial, como faria qualquer cidadão comum ou gestor responsável, Cameli preferiu usar o jatinho exclusivo, custeado com dinheiro dos acreanos.

E não parou por aí. Além do governador e da vice, assessores e membros da imprensa estatal acompanharam a comitiva, qua talvez todos com diárias pagas pelo erário, numa demonstração que pode ser abuso de recursos públicos.

Deboche com a Justiça e com a sociedade

O mais grave é que o evento já tinha data previamente agendada, o que permitiria ao governador organizar-se com antecedência e utilizar voos comerciais regulares. Mas, para Cameli, a regra é outra: viver como milionário, ainda que às custas de um estado pobre.

Ao registrar em fotos e vídeos a viagem e a participação no ato político, o governador transformou a cena em um deboche à sociedade e à Justiça acreana, que parece assistir a essa farra sem reação.

O Acre como patrimônio privado

Com o uso indiscriminado do jatinho e diárias, Gladson Cameli confirma aquilo que os acreanos já percebem: o governo se transformou em uma espécie de patrimônio privado, utilizado para sustentar os desejos de luxo de seus ocupantes.

Enquanto o povo continua pagando a conta, o Acre segue sendo tratado como brinquedo nas mãos de um governador que confunde gestão pública com privilégios pessoais.

A reportagem deixa espaço aberto para que o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis se manifestem sobre o uso do jatinho e das diárias pagas com recursos públicos.