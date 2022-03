Petecão diz que o vice-governador Major Rocha paga um alto preço por não compactuar com a corrupção no governo Cameli

O Porto Fluvial de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Estado vem sendo motivos de dor de cabeça para os empresários que precisam do local

Administrado pelo Deracre, o Porto foi construído no governo de Lula em 2009 sendo inclusive inaugurado com a presença do presidente na cidade. Passado alguns anos o local não continuou recebendo a devida manutenção necessária e hoje está em situação caótica, sem condições de oferecer o mínimo para os usuários portuários.

As embarcações que chegam de outras cidades, atracam no referido porto, pagam os devidos tributos ao Estado e seguem o fluxo do comércio. No local também são feito embarques de mercadorias que saem de Cruzeiro. Um empresário postou imagens da situação do Porto em um grupo de whatsapp e se disse indignado com tanta negligência por parte do governo Gladson Cameli.

“O governador vem em Cruzeiro do Sul fazer o que mesmo hein? Ele deveria fazer uma visita a esse Porto, para quem sabe ordenar uma melhoria no local,” disse Albecir Nascimento.

Nossa redação tentou contato com assessoria de Comunicação do governo, mas a Porta Voz não deu retorno.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.