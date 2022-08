Petecão aumentou seu patrimônio honestamente, diferente de Gladson que desviou mais de 800 milhões do estado, segundo apuração da PF

Presidente regional do PMN é destituído do cargo por não aceitar se aliar com Gladson – Foto: Reprodução

O presidente regional do Partido da Mobilização Nacional – PMN no Acre, Lira Monteiro, popularmente conhecido como Lira Xapuri, foi destituído da presidência da sigla de forma desrespeitosa e o motivo dessa rasteira política, segundo ele, teria sido o fato do mesmo se recusar a apoiar a reeleição de Gladson Cameli.

Lira alega que foi vítima tanto do governador Gladson Cameli como também da senadora Mailza Gomes, pois segundo ele, por diversas vezes o governador e sua turma tentaram dialogar com o intuito de levar o PMN para apoiar Gladson e em todas as vezes, Lira Xapuri se recusou a apoiar Gladson despertando assim o interesse de troca o presidente da sigla.

Com isso, ambos (Mailza e Gladson) estiveram em Brasília e trataram direto com a executiva nacional do PMN e no mesmo momento Lira foi trocado. Após isso, Gladson e Mailza conseguiram levar o PMN para apoiar a chapa de Cameli, inclusive, no convite para a Convenção da Coligação “Avançar para fazer mais”, consta o PMN como um dos partidos que agora (depois da rasteira) faz parte da coligação.

Essa parece que é mais um caso de uma rasteira política em que a vítima só descobre após o balaio de gato ter sido dado, e com Lira não foi diferente. Lira chegou a lamentar esta prática imoral feita por Gladson e Mailza Gomes, afirmando ser vítima de perseguição por parte dos dois.

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, afirma que o mensalinho, agora na atual gestão o feito é praticado via pix, o que antes era mensalinho por meio de folhinha agora, na gestão de Fernanda Hassem foi informatizado, ou seja, modernizaram a possível prática de lavagem de dinheiro.

