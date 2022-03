Penetra: Empresário diz que Gladson não foi convidado para inauguração das Boas Novas, por ter fechado Igrejas e Comércios

Gladson manda Bocalom tapar os buracos da Capital, mas até hoje, Cameli ainda não tapou os buracos dos cofres publico de quase 1 bilhão que sumiu – Foto:

O prefeito da capital acreana, Tião Bocalom, desde que assumiu a gestão na prefeitura de Rio Branco em 2021, vem sofrendo fake news, ataques e perseguição por cargo comissionado do governo Gladson Cameli.

No governo têm várias CECs que são ocupadas por seus defensores pagos com dinheiro público para atacar a honra do prefeito Bocalom, um dos principais críticos do prefeito e desocupado Ruí Birico que recebe mais de R$ 6 mil dos cofres público para tirar fotos, gravar vídeos e publicar nas redes sociais, criticando a atual administração da Capital.

Durante a solenidade de entrega de títulos no Arena da Floresta, Gladson levou vários comissionados do governo para tumultuar e constranger o gestor na presença de Bolsonaro. Gladson Cameli teria ficado irritado após ouvir a verdade, e voltou a pegar o microfone dizendo ao prefeito “o senhor tem que parar de falar isso. Vamos tapar os buracos da cidade, eu estou à disposição”.

Gladson mantou Bocalom tampar os buracos de Rio Branco, até aí é moleza, mas a carapuça deveria servir para ele próprio, pois o difícil é o governador tapar a cratera que tem nos cofre públicos, onde sumiu quase um bilhão da saúde e Educação durante o governo Cameli e até hoje o governador ainda não deu uma explicação sobre o paradeiro deste dinheiro.

Considerado os muitos escândalos de corrupção e a falta de palavra de Gladson, ele se tornou um dos piores governos da região norte e considerado pela Polícia Federal o chefe de uma quadrilha por ser o mais beneficiado diante do desvio de quase 1 bilhão. Mesmo sendo integrantes do mesmo partido, Cameli não apoiou a candidatura do atual prefeito, onde deixou o seu correligionário de lado para apoiar a ex-prefeita Socorro Neri que nas eleições de 2018 foi oposição a Gladson.

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

