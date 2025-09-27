Política Destaque
Pedro Pascoal pode estar usando a Secretaria de Saúde como trampolim político e transformando cargos públicos em moeda de troca eleitoral
Da saúde ao curral eleitoral: Pedro Pascoal usa cargos públicos para barganhar votos
O portal 3 de Julho recebeu denúncias graves que expõem um cenário vergonhoso dentro da gestão estadual. O atual Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, estaria utilizando o cargo público — que deveria servir ao povo — como ferramenta de barganha política para fortalecer sua candidatura a deputado federal.
Segundo informações, Pascoal vem promovendo um verdadeiro “caça às bruxas” em todo o estado, trocando diretores e manipulando nomeações para assegurar apoio eleitoral. O objetivo é claro: transformar a máquina pública em curral eleitoral particular, atropelando aliados do governo e desprezando qualquer compromisso com a população.
Um dos exemplos mais emblemáticos seria a promessa feita ao ex-vereador Mazinho do Povo, de Mâncio Lima. Pascoal teria sinalizado que, em troca de apoio, entregaria a direção do Hospital Abel Pinheiro ao ex-parlamentar, retirando do comando o atual gestor, Hélio Bentes — irmão do Secretário de Articulação do município, Zé Luiz Bentes, homem de confiança da prefeitura local. Essa manobra não apenas fere a autonomia municipal, como também deixa claro que os cargos na saúde estão sendo usados como moeda de troca suja.
Além disso, fontes revelam que Pascoal vem articulando diretamente com Chicão, ex-candidato a prefeito contra Zé Luiz em Mâncio Lima, deixando evidente que a prioridade é formar um palanque pessoal, e não fortalecer a gestão pública.
As denúncias não param por aí. Informações apontam que o secretário também estaria costurando acordos em Brasileia, passando por cima de aliados históricos do governo, como os grupos ligados ao deputado Nicolau Júnior e ao deputado federal Zezinho Barbary. A falta de respeito com os próprios parceiros políticos demonstra que Pedro Pascoal age de forma autoritária, buscando apenas o benefício da sua candidatura, sem medir consequências.
No lugar de cuidar da saúde da população, Pascoal estaria transformando hospitais e cargos estratégicos em moeda de troca, prejudicando diretamente a gestão pública e colocando em risco o atendimento aos cidadãos. O eleitor acreano precisa ficar atento: apoiar esse tipo de prática é fechar os olhos para a corrupção política e aceitar que a saúde seja tratada como balcão de negócios.
O espaço segue em aberto caso o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, queira se manifestar sobre as denúncias apresentadas nesta reportagem.
Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação
O governo de Gladson Cameli volta a ser alvo de críticas, desta vez pela precariedade do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, principal unidade de saúde da regional do Purus. Um relatório do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) expõe problemas graves de estrutura e gestão, que colocam em risco pacientes e profissionais de saúde.
Segundo o levantamento do Sindmed-AC, consultórios improvisados em espaços inadequados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem na sala de radiologia — expondo trabalhadores e pacientes à radiação — são apenas alguns exemplos do caos instalado. A sala de observação, por exemplo, foi montada em espaço reduzido e sem mínima privacidade.
Apesar de investimentos anunciados em mais de R$ 12 milhões desde 2020, as obras de ampliação seguem paralisadas, ignorando até mesmo uma decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas. O que se vê é um hospital funcionando acima da capacidade e sem condições adequadas de atendimento.
A situação se agrava com a escassez de profissionais. Em muitos plantões, apenas um médico fica responsável por toda a unidade, já que outro precisa acompanhar pacientes em transferências do Samu até Rio Branco — viagens que duram cerca de seis horas.
O diretor do Sindmed-AC, Osvaldo Leal, afirma que a escala médica é insuficiente e cobra a incorporação imediata de pelo menos mais um profissional por plantão. Além disso, faltam medicamentos básicos, como omeprazol injetável, prometazina e tramadol, o que amplia o sofrimento de quem busca atendimento.
Outro alerta do relatório é o risco de contaminação cruzada, já que servidores e visitantes circulam livremente em áreas assistenciais sem controle adequado. Isso expõe pacientes vulneráveis a doenças hospitalares e coloca a saúde pública em risco.
Enquanto isso, a ampliação prometida pelo governo Cameli — que incluiria melhorias em enfermarias, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade — segue como obra inacabada.
O Hospital João Câncio Fernandes atende não apenas Sena Madureira, que possui cerca de 41 mil habitantes, mas também cidades vizinhas como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. São aproximadamente 5 mil atendimentos e 40 mil exames mensais, números que demonstram a importância da unidade para a população.
No entanto, o que deveria ser prioridade do governo estadual se tornou retrato do descaso: obras paradas, estrutura improvisada, falta de medicamentos e médicos sobrecarregados.
O governador Gladson Cameli, em vez de priorizar a saúde pública, segue acumulando promessas não cumpridas e deixando milhares de acreanos à mercê de um sistema precário. O hospital de Sena Madureira é mais um símbolo da falência da gestão Cameli, que não consegue garantir o básico: atendimento digno e seguro à população.
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira,...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira,...
