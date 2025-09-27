Pedro Pascoal pode estar usando a Secretaria de Saúde como trampolim político e transformando cargos públicos em moeda de troca eleitoral

Da saúde ao curral eleitoral: Pedro Pascoal usa cargos públicos para barganhar votos – Foto: Diego Gurgel/ Secom

O portal 3 de Julho recebeu denúncias graves que expõem um cenário vergonhoso dentro da gestão estadual. O atual Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, estaria utilizando o cargo público — que deveria servir ao povo — como ferramenta de barganha política para fortalecer sua candidatura a deputado federal.

Segundo informações, Pascoal vem promovendo um verdadeiro “caça às bruxas” em todo o estado, trocando diretores e manipulando nomeações para assegurar apoio eleitoral. O objetivo é claro: transformar a máquina pública em curral eleitoral particular, atropelando aliados do governo e desprezando qualquer compromisso com a população.

Um dos exemplos mais emblemáticos seria a promessa feita ao ex-vereador Mazinho do Povo, de Mâncio Lima. Pascoal teria sinalizado que, em troca de apoio, entregaria a direção do Hospital Abel Pinheiro ao ex-parlamentar, retirando do comando o atual gestor, Hélio Bentes — irmão do Secretário de Articulação do município, Zé Luiz Bentes, homem de confiança da prefeitura local. Essa manobra não apenas fere a autonomia municipal, como também deixa claro que os cargos na saúde estão sendo usados como moeda de troca suja.

Além disso, fontes revelam que Pascoal vem articulando diretamente com Chicão, ex-candidato a prefeito contra Zé Luiz em Mâncio Lima, deixando evidente que a prioridade é formar um palanque pessoal, e não fortalecer a gestão pública.

As denúncias não param por aí. Informações apontam que o secretário também estaria costurando acordos em Brasileia, passando por cima de aliados históricos do governo, como os grupos ligados ao deputado Nicolau Júnior e ao deputado federal Zezinho Barbary. A falta de respeito com os próprios parceiros políticos demonstra que Pedro Pascoal age de forma autoritária, buscando apenas o benefício da sua candidatura, sem medir consequências.

No lugar de cuidar da saúde da população, Pascoal estaria transformando hospitais e cargos estratégicos em moeda de troca, prejudicando diretamente a gestão pública e colocando em risco o atendimento aos cidadãos. O eleitor acreano precisa ficar atento: apoiar esse tipo de prática é fechar os olhos para a corrupção política e aceitar que a saúde seja tratada como balcão de negócios.

O espaço segue em aberto caso o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, queira se manifestar sobre as denúncias apresentadas nesta reportagem.