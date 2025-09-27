Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política Destaque

Pedro Pascoal pode estar usando a Secretaria de Saúde como trampolim político e transformando cargos públicos em moeda de troca eleitoral

Publicados

27 de setembro de 2025

Política Destaque

Da saúde ao curral eleitoral: Pedro Pascoal usa cargos públicos para barganhar votos – Foto: Diego Gurgel/ Secom

O portal 3 de Julho recebeu denúncias graves que expõem um cenário vergonhoso dentro da gestão estadual. O atual Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, estaria utilizando o cargo público — que deveria servir ao povo — como ferramenta de barganha política para fortalecer sua candidatura a deputado federal.

Segundo informações, Pascoal vem promovendo um verdadeiro “caça às bruxas” em todo o estado, trocando diretores e manipulando nomeações para assegurar apoio eleitoral. O objetivo é claro: transformar a máquina pública em curral eleitoral particular, atropelando aliados do governo e desprezando qualquer compromisso com a população.

Um dos exemplos mais emblemáticos seria a promessa feita ao ex-vereador Mazinho do Povo, de Mâncio Lima. Pascoal teria sinalizado que, em troca de apoio, entregaria a direção do Hospital Abel Pinheiro ao ex-parlamentar, retirando do comando o atual gestor, Hélio Bentes — irmão do Secretário de Articulação do município, Zé Luiz Bentes, homem de confiança da prefeitura local. Essa manobra não apenas fere a autonomia municipal, como também deixa claro que os cargos na saúde estão sendo usados como moeda de troca suja.

Além disso, fontes revelam que Pascoal vem articulando diretamente com Chicão, ex-candidato a prefeito contra Zé Luiz em Mâncio Lima, deixando evidente que a prioridade é formar um palanque pessoal, e não fortalecer a gestão pública.

As denúncias não param por aí. Informações apontam que o secretário também estaria costurando acordos em Brasileia, passando por cima de aliados históricos do governo, como os grupos ligados ao deputado Nicolau Júnior e ao deputado federal Zezinho Barbary. A falta de respeito com os próprios parceiros políticos demonstra que Pedro Pascoal age de forma autoritária, buscando apenas o benefício da sua candidatura, sem medir consequências.

No lugar de cuidar da saúde da população, Pascoal estaria transformando hospitais e cargos estratégicos em moeda de troca, prejudicando diretamente a gestão pública e colocando em risco o atendimento aos cidadãos. O eleitor acreano precisa ficar atento: apoiar esse tipo de prática é fechar os olhos para a corrupção política e aceitar que a saúde seja tratada como balcão de negócios.

O espaço segue em aberto caso o Secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, queira se manifestar sobre as denúncias apresentadas nesta reportagem.

Política Destaque

Hospital de Sena Madureira expõe o descaso do governo Gladson Cameli: falhas estruturais, falta de médicos e risco de contaminação

Publicados

2 dias atrás

em

25 de setembro de 2025

Por

O governo de Gladson Cameli volta a ser alvo de críticas, desta vez pela precariedade do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, principal unidade de saúde da regional do Purus. Um relatório do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) expõe problemas graves de estrutura e gestão, que colocam em risco pacientes e profissionais de saúde.

Segundo o levantamento do Sindmed-AC, consultórios improvisados em espaços inadequados, corredores estreitos que dificultam a circulação de macas e cadeiras de rodas, além da ausência de blindagem na sala de radiologia — expondo trabalhadores e pacientes à radiação — são apenas alguns exemplos do caos instalado. A sala de observação, por exemplo, foi montada em espaço reduzido e sem mínima privacidade.

Apesar de investimentos anunciados em mais de R$ 12 milhões desde 2020, as obras de ampliação seguem paralisadas, ignorando até mesmo uma decisão judicial que cobra a conclusão de áreas críticas. O que se vê é um hospital funcionando acima da capacidade e sem condições adequadas de atendimento.

A situação se agrava com a escassez de profissionais. Em muitos plantões, apenas um médico fica responsável por toda a unidade, já que outro precisa acompanhar pacientes em transferências do Samu até Rio Branco — viagens que duram cerca de seis horas.

O diretor do Sindmed-AC, Osvaldo Leal, afirma que a escala médica é insuficiente e cobra a incorporação imediata de pelo menos mais um profissional por plantão. Além disso, faltam medicamentos básicos, como omeprazol injetável, prometazina e tramadol, o que amplia o sofrimento de quem busca atendimento.

Outro alerta do relatório é o risco de contaminação cruzada, já que servidores e visitantes circulam livremente em áreas assistenciais sem controle adequado. Isso expõe pacientes vulneráveis a doenças hospitalares e coloca a saúde pública em risco.

Enquanto isso, a ampliação prometida pelo governo Cameli — que incluiria melhorias em enfermarias, centro cirúrgico, climatização e acessibilidade — segue como obra inacabada.

O Hospital João Câncio Fernandes atende não apenas Sena Madureira, que possui cerca de 41 mil habitantes, mas também cidades vizinhas como Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. São aproximadamente 5 mil atendimentos e 40 mil exames mensais, números que demonstram a importância da unidade para a população.

No entanto, o que deveria ser prioridade do governo estadual se tornou retrato do descaso: obras paradas, estrutura improvisada, falta de medicamentos e médicos sobrecarregados.

O governador Gladson Cameli, em vez de priorizar a saúde pública, segue acumulando promessas não cumpridas e deixando milhares de acreanos à mercê de um sistema precário. O hospital de Sena Madureira é mais um símbolo da falência da gestão Cameli, que não consegue garantir o básico: atendimento digno e seguro à população.

