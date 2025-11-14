Política Destaque
Parte da Ponte da Sibéria derrete antes mesmo da conclusão e expõe novamente o caos administrativo no governo Gladson Cameli
A novela interminável das obras públicas mal executadas no Acre ganhou mais um capítulo vergonhoso. A tão aguardada Ponte da Sibéria, em Xapuri ainda nem concluída, mas já orçada em mais de R$ 40 milhões começou literalmente a derreter, como mostram vídeos enviados ao Portal 3 de Julho Notícias por moradores da região.
O episódio levanta suspeitas sobre a qualidade do material utilizado, especialmente do cimento, e reforça o que já se tornou rotina no governo Gladson Cameli: obras caras, resultados precários e o mesmo discurso de sempre para justificar o injustificável.
A construção da ponte é de responsabilidade do governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre). Segundo o próprio governo, a obra estaria com 96% de execução, entrando na fase final, com previsão de entrega no final de novembro de 2025.
Mas o que se vê no local está longe de qualquer padrão aceitável de qualidade. Em pleno período de acabamentos, partes da estrutura começaram a deteriorar rapidamente, algo que não deveria ocorrer nem em infraestrutura antiga quanto mais em uma obra praticamente nova.
Moradores registraram trechos onde o concreto se desfaz com facilidade, levantando suspeitas de que o material utilizado poderia ser inadequado ou de baixa qualidade. Situação que remete a outras obras problemáticas do atual governo, onde o improviso e a pressa parecem substituir a responsabilidade técnica.
O investimento total, superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões originários de emenda parlamentar e R$ 25 milhões do Tesouro Estadual, deveria garantir uma obra exemplar, segura e duradoura. Mas, ao contrário, o que se constata é um cenário de fragilidade estrutural que gera medo e revolta entre os moradores.
Como pode uma obra de milhões apresentar problemas tão graves antes mesmo da inauguração? Como é possível que uma estrutura projetada para durar décadas comece a se desfazer enquanto as máquinas ainda estão no canteiro?
São perguntas que ecoam em Xapuri e que o governo Gladson Cameli precisa responder com transparência, responsabilidade e, sobretudo, respeito ao dinheiro público.
Infelizmente, esse caso não surpreende. A gestão Cameli acumula episódios de obras atrasadas, superfaturadas, mal planejadas ou executadas às pressas. O que deveria ser um símbolo de avanço para Xapuri, acaba se transformando em mais um retrato do descaso com o serviço público.
Enquanto o governo tenta vender a imagem de eficiência, a realidade que emerge das ruas, rios e pontes do Acre conta outra história: a história de um estado onde milhões são investidos, mas o resultado final insiste em desmoronar às vezes, literalmente.
Caso o governo do Acre ou o Deracre queiram se manifestar sobre o ocorrido, o espaço permanece totalmente aberto. A equipe do Portal 3 de Julho Notícias está à disposição para publicar qualquer esclarecimento, nota oficial ou posicionamento sobre os problemas apresentados na Ponte da Sibéria e sobre o uso dos recursos públicos destinados à obra.
Ministério Público aciona prefeito “Padeiro” por transformar evento público em palco de autopromoção e “chuva de dinheiro”
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, o “Padeiro”, voltou ao centro de mais uma polêmica após ser acusado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) de transformar um evento oficial custeado com dinheiro público em espetáculo pessoal. Durante a Expobujari, transmitida ao vivo nas redes, o gestor lançou cédulas de dinheiro para a plateia como se fosse parte da programação, exibindo as notas e afirmando que o dinheiro vinha do próprio salário uma justificativa que, para o MP, não ameniza o abuso cometido.
Segundo a ação protocolada pela Promotoria de Justiça de Bujari, toda a estrutura da festa — palco, som, iluminação, segurança, divulgação e transmissão foi paga com recursos do município, mas acabou servindo de cenário para um ato de promoção pessoal incompatível com a função pública. O promotor Antônio Alceste Callil de Castro destaca que o problema não está na origem das cédulas, mas no uso da máquina pública como ferramenta de marketing individual, distorcendo completamente a finalidade institucional de um evento financiado pelo contribuinte.
O MP lembra que essa não foi a primeira vez que o prefeito recorreu ao truque da “farra das notas”. Investigação do inquérito civil revelou que Padeiro já havia repetido a prática no Dia das Mães, no ramal Walter Arce, quando também arremessou dinheiro para moradores durante uma ação pública. Mesmo admitindo ter distribuído valores em espécie, o prefeito tenta justificar o ato como um gesto “brincalhão”, mas para o Ministério Público o episódio representa clara afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade previstos na Constituição.
Diante da repetição da conduta e da utilização explícita de um evento público para autopromoção, o MPAC pediu a condenação do prefeito por improbidade administrativa, além do pagamento de R$ 50 mil por danos morais coletivos. O órgão reforça que a comunicação pública deve ter caráter educativo e informativo — jamais servir como palco para vaidades pessoais, especialmente quando toda a estrutura é bancada pela população.
