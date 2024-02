“Para onde foi os 52 milhões da SEAGRO prefeito Bocalom?”, questiona Cadiru ao ver moradores fazendo ponte em Rio Branco

O empresário do ramo da construção civil, Candiru Meneses, publicou um vídeo em suas redes sociais onde levanta alguns questionamentos sobre a gestão e o comportamento do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom e a realidade que os riobranquenses vivem.

Na oportunidade, Candiru cita o possível mal uso do transporte público por parte do setor de zeladoria e Transporte da prefeitura de Rio Branco. Dando continuidade em seu conteúdo, Candiru mostra algumas imagem de pontos críticos da Capital que chegam a ser intrafegável por parte dos moradores, enquanto o prefeito Bocalom fica tentando chamar a atenção se aventurando como DJ e disputando atenção com o governador Gladson Cameli.

A situação está tão difícil que no fim de semana, enquanto o prefeito e sua turma se divertiam no carnaval, pais de famílias se reuniram para construir ponte na zona rural para não ficarem isolados, Candiru ainda questiona aonde foram parar os R$ 52 milhões de reais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura – SEAGRO. O que fizeram com todo esse recurso?

Diante de uma administração ruim e os problemas e falta de infraestrutura da cidade, o prefeito Bocalom virou motivo de piada nas redes sociais.

Veja o vídeo: