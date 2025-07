Pais denunciam abandono de escola no Assentamento Walter Arce e criticam gerente do Núcleo de Bujari, Rosilda Gomes e Gladson Cameli

Pais de alunos da escola estadual Pedro Gomes de Lima localizada no Assentamento Walter Arce, na zona rural do município de Bujari, denunciaram ao 3 de Julho Notícias a paralisação das obras de reforma da unidade de ensino, considerada a maior escola rural do município. A situação, segundo os denunciantes, prejudica diretamente 356 estudantes que continuam sem estrutura adequada para estudar.

O caso envolve a gestão do governador Gladson Cameli e da gerente do Núcleo de Educação de Bujari, Rosilda Gomes, que é esposa do prefeito do município, conhecido como Padeiro. Apesar das denúncias anteriores e da cobrança da comunidade, nenhuma providência efetiva foi tomada pela Secretaria de Estado de Educação.

De acordo com documentos oficiais, o valor estimado para o início da obra foi de R$ 200 mil. A ordem de serviço foi assinada em 29 de maio de 2024, com prazo contratual de 120 dias para conclusão. No entanto, a entrega estava prevista para 28 de maio de 2025, e até o momento a obra segue inacabada e sem previsão de entrega.

Enquanto isso, alunos e professores convivem com o abandono da estrutura escolar, enfrentando dificuldades para manter as atividades educacionais. A comunidade afirma que esta não é a primeira vez que denuncia o “caos na educação do estado” sob a atual gestão da gerente do Núcleo, Rosilda Gomes e do governador Gladson.

O contrato referente à obra prevê a contratação de empresa para serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, atendendo unidades de ensino urbanas, indígenas e rurais nos municípios de Bujari.

O documento sobre o contrato foi assinado eletronicamente por Marcos Venicio de Oliveira, chefe de Divisão, em 27 de março de 2025, conforme registro no sistema oficial do Governo do Acre.

O 3 de Julho Notícias entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação e com o Núcleo de Educação de Bujari para obter um posicionamento sobre a paralisação da obra, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Veja o vídeo: