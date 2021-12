Pai de Gladson, Eladio Cameli, também é alvo de operação da Polícia Federal no luxuoso condomínio Jardim das Américas

Agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão em 4 estados – Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) também cumpre mandado judicial na residência do empresário Eladio Cameli, dono da Construtora Etam que foi a maior empreiteiro do governo Eduardo Braga entre (2003-2010).

O pai do de Gladson Cameli mora no luxuoso condomínio Jardim das Américas, na Ponta Negra no estado de Amazonas, onde os agentes da Polícia Federal realizaram busca e apreensão em seu apartamento.

A ordem judicial partiu do estado do Acre, onde mora sua família do empresário, Eladio Camelino, no município de Cruzeiro do Sul.

Eladio é dono de uma das maiores construtora da região norte e é pai do governador do Acre Gladson Cameli que também foi alvo da polícia que fez buscas e apreensão nas casas, apartamentos nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A ação teve como alvos também o secretário da Indústria, Anderson Lima, o chefe de gabinete militar Amarildo Martins, e a chefe de gabinete do governador, Rosângela Gama. Esses três deverão ser afastados do cargo, conforme decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quinta-feira (16) a “Operação Ptolomeu”, visando desarticular organização criminosa envolvendo ilícitos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à cúpula do Governo do Estado do Acre.

A investigação, que tramita no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), identificou um grupo criminoso, controlado por empresários e agentes políticos ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos.

Desde as primeiras horas da manhã, 150 policiais federais, com auxílio de 10 auditores da CGU, cumprem 41 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão em 4 estados, nas cidades de Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Manaus/AM e Brasília/DF.

Somando-se a isso, o STJ determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões nas contas dos investigados, além do sequestro de veículos de luxo adquiridos com o proveito dos crimes.

A CGU apurou que as empresas envolvidas possuem um grande volume de contratos com o poder público. O valor total empenhado para sete empresas foi de R$ 142 milhões de durante o período analisado, sendo R$ 17 milhões oriundos de convênios federais e repasses do SUS e do FUNDEB. Ademais, foi possível constatar que os valores movimentados pelos envolvidos ultrapassam R$ 800 milhões, montante totalmente incompatível com o patrimônio e a atividade empresarial dos investigados.

