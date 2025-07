Pai denuncia abandono no pronto-socorro: filha espera há dois dias sem atendimento enquanto Gladson Cameli gasta milhões em festas

Governo do Acre Gladson Cameli – Foto: Reprodução

As denúncias contra a saúde pública do governo Gladson Cameli se agravam a cada dia. Moradores de Rio Branco e do interior do estado não sabem mais o que fazer para conseguir atendimento médico. Seja no Hospital do Alto Acre ou no Juruá, a situação é de completo abandono: “um verdadeiro Deus nos acuda”.

Enquanto isso, o governo parece priorizar festas bancadas com dinheiro público e viagens de jatinho pagas pelo povo acreano, deixando saúde, educação e segurança em segundo plano.

A equipe do 3 de Julho Notícias recebeu mais um vídeo (veja abaixo) revoltante: dona Auxiliadora, moradora que passou mal e aguardou horas no pronto-socorro de Rio Branco sem qualquer atendimento.

O desabafo da população

“Bom dia, estou aqui com mais uma pessoa que está na fila desde 6 horas da manhã e ainda não foi atendida. Isso já virou rotina. Todo mundo que chega aqui sabe que vai ficar esperando porque o governo não tem nenhuma preocupação com as famílias. Se fosse parente deles, já teria sido atendido.”

O que diz dona Auxiliadora

“Eu estou aqui desde 6 horas da manhã. Estou com muito frio, passando mal e não fui atendida até agora. Tem só um médico para atender todo mundo. Durante a noite inteira não teve médico. Pedimos ajuda do governo, de alguém, pelo amor de Deus. Muita gente está aqui passando mal, sem remédio, sem nada. É falta de respeito com as pessoas. Ainda bem que eu não votei nessa porcaria.”

Promessas quebradas e abandono total

Gladson Cameli foi eleito prometendo melhorar a saúde e cuidar do povo acreano, mas seu governo se tornou sinônimo de abandono e desperdício. Hospitais do Alto Acre, Juruá e outras regiões estão sem condições mínimas de atendimento, enquanto a violência e o desemprego aumentam.

As prioridades do governo são claras: luxo para poucos e sofrimento para muitos. A cada dia cresce a revolta nas ruas e a pergunta que o povo faz é direta:

Até quando o Acre vai suportar tanto descaso e escândalos?

Veja o vídeo: