“Os manos querem ver a tua cabeça de porco em um desses ramais da cidade”, diz Jornalista após receber ameaça de morte depois das denúncias que fez contra Gladson Cameli

A Senadora e presidente do Progressista no Acre, Mailza Gomes, entregou sua carta de desfiliação do PP na noite desta sexta-feira (1) de abril, levando consigo o grupo de aliados e provavelmente conta com o apoio incondicional do prefeito de Rio Branco Tião Bocalom.

Alegando ter sido injustiçada pelo Governador Gladson Cameli, a Senadora foi rifada da disputa de senado e teve que assistir o próprio partido escolher a indesejada Márcia Bittar (PL), que disputará a vaga na chapa de Cameli, mesmo não sendo do mesmo partido e com alta na rejeição do casal.

Ao retornar de Brasília onde foi com Bocalom, a senadora entregou sua carta de desincompatibilização do PP e já anunciou que entrará no Podemos, partido que é dirigido pelo ex – deputado Ney Amorim, onde ela terá liberdade para disputar as eleições para o que ela quiser.

A saída de Mailza do Progressistas é tão preocupante que o presidente Nacional da sigla, Ciro Nogueira, teria entrado em contato com a senadora pedindo que ela não deixasse o partido e muito menos se filiasse no Podemos. Os bastidores da política estão fervendo e quem ganha com a saída do grupo de Mailza do PP é o pré candidato ao governo Sérgio Petecao (PSD).