Os asseclas de Gladson querem arranjar culpados para as irresponsabilidades de Cameli afrente do governo

Os mamadores digitais estão a todo vapor publicando fake news e fazendo das redes sociais um ambiente de guerra – Arte: Alemão Monteiro

Com as informações em tempo real e o avanço das mídias digitais, gestores estão se adaptando para acompanhar a mudança na forma de se comunicar com a sociedade. Os jornais estão perdendo espaço para mídias digitais, os tradicionais jornais impressos se aposentaram e a onda agora é tudo on-line e em tempo real.

Outra metodologia que está sendo bastante implementada pelos gestores é a contratação de influenciadores digitais e mídias sociais, esses que dão a notícia mais em primeira mão, sem muitos critério jornalístico e alguns com papel de ninja digital. O que é um ninja digital?

Ninja Digital, foi um termo usado para militantes de rede sociais, que são pagos para monitorar as redes, principalmente grupos de WhatsApp e seu trabalho; são responsáveis de ver se tem alguma notícia negativa contra o chefe que lhe paga. Daí, uma estratégia de defesa é compartilhada em seguida e na maioria das vezes tem que ser agressiva, com cunho de deixar quem os critique intimidados.

No Acre são diversos militantes digitais pagos com dinheiro público para atacar adversários políticos, esses ainda assumem o papel de espalhar fake news e fazer das redes sociais um ambiente de guerra. O mais curioso é que a maioria desses que se propõe a fazer esse serviço sujo, raramente são nomeados legalmente, recebem via caixa dois de prestadores de serviços do governo e de algumas prefeituras.

Atmosfera política no Acre é algo que nunca tem trégua e permeia de janeiro a janeiro, com acontecimentos de disputa constante e que acabam prejudicando até mesmo o andamento de políticas e implementações de plano de governo.

Além desses militantes de rede social, empresas terceirizadas estão recebendo comando para fazer pagamentos obscuros, alguns são dirigentes de partidos pequenos, parentes de gente influente, pagamentos de situações em que o diário oficial não pode publicar e tantas outras coisas que se for investigado leva gente para cadeia.

Algumas informações que chegaram a nossa redação, serão encaminhadas ao Ministério Público do Acre e será certamente aberto inquérito para investigar essa farra do mal uso do dinheiro público.

O bom jornalismo irá prevalecer, claro que com muitas ameaças e ataques violentos feito por quem acha que a democracia deve ser cega. Um governo sem o contraponto ou crítica, já deixa de ser um governo democrático.